صافرات الإنذار تدوي بقاعدة فيكتوريا عقب سقوط صواريخ قرب مطار بغداد الدولي

أفادت وسائل إعلام محلية في العراق، اليوم الأربعاء، بسقوط صواريخ قرب مطار بغداد الدولي، دون الكشف عن سقوط ضحايا أو حجم الخسائر.

وقال مصدر أمني لقناة "السومرية نيوز" إن "صواريخ عدة سقطت قبل قليل قرب مطار بغداد الدولي ولم يعرف حتى الان مكان انطلاقها".

وأشارت التقارير إلى أن الصواريخ استهدفت قاعدة فيكتوريا التي تضم قوات أمريكية في العراق، وصافرات الإنذار تدوي فيها.

فيما قال مسؤول في التحالف العسكري الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إن الدفاعات الجوية العراقية أسقطت طائرتين مسيرتين ملغومتين ، لدى اقترابهما من قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية غربي بغداد.

وحذر مسؤولون أميركيون في الأسابيع الماضية من أنهم يتوقعون زيادة في الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا لأسباب من بينها اقتراب الذكرى السنوية الثانية لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

ويوم الاثنين، تم إحباط هجوم مماثل عندما أسقطت الدفاعات الجوية العراقية طائرتين مسيرتين ملغومتين لدى اقترابهما من قاعدة تستضيف قوات أمريكية قرب مطار بغداد.