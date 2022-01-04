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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة لقوات التحالف

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤول في التحالف الدولي بالعراق، أنه "تم إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على قاعدة تضم قوات للتحالف في البلاد".


ولفت المسؤول لـ"فرانس برس" إلى أنه "تم إسقاط المسيرتين" ، موضحا أن "القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد العراقية قامت بتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين هذا الصباح".

وقال المسؤول ذاته : "محاولة الهجوم لم تكن ناجحة، ولا يوجد ضحايا ، في حين أن هذا الهجوم هو الثاني خلال أقل من يومين ضد المصالح الأمريكية في البلاد، بعد هجوم مماثل أمس الاثنين .

وأضاف : تزامن ذلك ، مع الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية في مطار بغداد.  

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