عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. إسقاط طائرة مسيرة استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية

ارشيفي
ارشيفي

كشف مصدر أمني عراقي عن  إسقاط طائرة مسيرة كانت تستهدف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار.

وكانت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، في وقت سابق ، قد أفادت بأن قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد تعرضت الاثنين، لمحاولة استهداف بطائرات مسيرة.

وقال مصدر أمني عراقي ، إنه تم إسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي.

وكشف المصدر أن "منظومة الدفاع الجوي سيرام تمكنت من إسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف القاعدة في مطار بغداد وإبعاد ٢ خارج محيط القاعدة دون إصابات تذكر".

وتقع قاعدة فكتوريا عند محيط مطار بغداد في العاصمة العراقية، وضمت في جزء منها قوات دولية، بينها قوات أمريكية، كما توجد فيها قوات عراقية.

وكانت المقار والقواعد التي تضيف القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق تعرضت إلى هجمات عديدة بين الحين والآخر خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أعلن في وقت سابق انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في العراق.

 

txt

بعد انتهاء المهام القتالية لـ التحالف الدولي.. العراق يكشف عن أولى خطواته لتطوير الجيش

txt

مجزرة العراق.. شقيق ضحية يكشف تفاصيل صادمة

العراق الدفاع الجوي إسقاط طائرة مسيرة قاعدة عين الأسد الجوية محافظة الأنبار

موضوعات متعلقة

مجزرة جبلة تطيح بمدير استخبارات بابل في العراق

العراق.. تحذير من استخدام الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة

ترشيحاتنا

شعراوى: 2691 مشروعاً نفذها صندوق التنمية المحلية باستثمارات 31,6 مليون جنيه في2021

لماذا رفض مجلس الشيوخ زيادة نسبة العلاوة بقانون العمل؟ تعرف على السبب

ضباب وصقيع.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الأسبوع الحالي

نبيلة مكرم: تكامل الجهود الحكومية بالجمهورية الجديدة يسهم في بناء الإنسان

سامسونج تكشف عن سعر هاتفها Galaxy A03 الأرخص على الإطلاق

أحدث أسعار رينو كوليوس موديل 2022 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام .. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

زغلول صغير.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول القبض على صاحب تسريب الفيديوهات

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

قناة مفتوحة.. التلفزيون الجزائري يحصل على حقوق بث مباريات أمم إفريقيا

مات مسموما.. وفاة مهاجم الأهلي السابق أوسو كونان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| شاهد لحظة ظهور عفريت في شارع خالٍ.. عروس تدخل حفل زفافها على حمار.. وامرأة تفاجأ بـ حلزون داخل وجبة من مطعم شهير

احتفالا برأس السنة.. حشود ضخمة في أحد المناطق السياحية بـ الهند| شاهد

كادت تتناوله.. امرأة تكتشف حلزون داخل وجبة طلبتها في رأس السنة| صور

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

فيديو

إحنا في رحلة.. إحالة 5 معلمين للشئون القانونية بسبب تصرف غريب | فيديوجراف

سفاح الإسماعيلية .. أبشع 5 حوادث في عام 2021

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

محارب شرس وأهلاوي صميم.. لمحات مضيئة من حياة إبراهيم حجازي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ