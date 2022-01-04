العراق .. إسقاط طائرة مسيرة استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية

كشف مصدر أمني عراقي عن إسقاط طائرة مسيرة كانت تستهدف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار.

وكانت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، في وقت سابق ، قد أفادت بأن قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد تعرضت الاثنين، لمحاولة استهداف بطائرات مسيرة.

وقال مصدر أمني عراقي ، إنه تم إسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي.

وكشف المصدر أن "منظومة الدفاع الجوي سيرام تمكنت من إسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف القاعدة في مطار بغداد وإبعاد ٢ خارج محيط القاعدة دون إصابات تذكر".

وتقع قاعدة فكتوريا عند محيط مطار بغداد في العاصمة العراقية، وضمت في جزء منها قوات دولية، بينها قوات أمريكية، كما توجد فيها قوات عراقية.

وكانت المقار والقواعد التي تضيف القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق تعرضت إلى هجمات عديدة بين الحين والآخر خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أعلن في وقت سابق انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في العراق.