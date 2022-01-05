عصام الشوالي: حظوظ منتخب مصر في الفوز ببطولة إفريقيا مرتبطة بابتعاد كيروش عن التأليف

قال المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي أن هناك 3 منتخبات لها حظوظ في الفوز ببطولة أفريقيا السنغال والجزائر والكاميرون .

وأضاف عصام الشوالي في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار مع شادي محمد أن منتخب مصر له حظوظ لو كيروش بعد عن التأليف ولعب بواقعية والمنتخب المصري يتألق في البطولات المجمعة، متابعا أن غانا ونيجيريا مجرد اسماء بلا خطورة في الكرة الأفريقية حاليا.

شهد تدريب منتخب مصر أمس انضمام الثلاثي المحترف في الخارج أحمد حجازي ومحمد النني ومصطفى محمد، ومن المنتظر أن ينضم غدا للتدريبات كل من محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" لتكتمل قائمة الـ25 لاعبا المسافرين يوم الجمعة المقبل إلى مدينة جاروا الكاميرونية عبر طائرة خاصة للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

كان المنتخب الوطني قد أدى مرانه في العاشرة والنصف صباحًا بالملعب الرئيسي لاستاد القاهرة بمشاركة 23 لاعبا، فيما واصل عمرو السولية تدريباته العلاجية.

يذكر أن منتخب مصر يوجد في المجموعة الرابعة في بطولة أمم أفريقيا والتي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.