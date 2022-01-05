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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بعد صراع مع المرض

الشيخ صالح اللحيدان
الشيخ صالح اللحيدان

أفادت وسائل إعلام محلية في السعودية بوفاة الشيخ صالح اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة والرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى.

وتوفي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان بعد معاناة مع المرض، فيما حرص عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية على نعيه ببالغ الحزن والأسى.

وكان الشيخ صالح اللحيدان تعرض، في ديسمبر الماضي، لأزمة صحية دخل على إثرها غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض.

وتؤدى صلاة الجنازة على العلامة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر بجامع الراجحي في الرياض.

يشار إلى أن الشيخ صالح اللحيدان ولد في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، وتدرج في عدة مناصب منها عضو في هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها، وعضو في رابطة العالم الإسلامي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا.

كما عمل اللحيدان رئيساً للمحكمة العامة بالرياض بين عامي 1964 و1970، وقاضياً للتمييز، وعضواً في الهيئة القضائية العليا عام 1970.

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وشغل صالح اللحيدان منصب رئيس تحرير مجلة "راية الإسلام" التي شارك في تأسيسها، وسكرتيراً وملازماً قضائياً لرئيس البحوث العلمية والإفتاء في السعودية.

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