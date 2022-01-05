كاتب صحفى : حياة كريمة من أعظم مشروعات القرن وتخدم 60 مليون مواطن

قال حسن الرشيدي كاتب صحفي ، إن مبادرة حياة كريمة من أعظم مشروعات القرن والذى سيصب فى مصلحة 60 مليون مواطن مصري حيث انه من المقرر تدشين 4500 قرية ضمن هذه المبادرة .



وأضاف حسن الرشيدي ، خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، أن مبادرة حياة كريمة لا تقتصر على بناء منازل ولكنه يعد مشروعا ضخما يتضمن تنفيذ مرافق ، مستشفيات ، مدارس ، بنية تحتية وكافة ما يتعلق بتغيير نمط الحياة للأفضل بالنسبة للريف المصري .

وأشار حسن الرشيدي، إلى أن الدولة المصرية رصدت ما يقرب من 700 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة وتطوير قرى الريف المصري، منوها أن الريف عانى في عقود سابقة ماضية من التهميش.