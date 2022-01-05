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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

منتج محليا.. لجنة كورونا تُدرج علاجا جديدا بقائمة أدوية علاج الفيروس

صدى البلد

وافقت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بوزارة الصحة والسكان، على إضافة عقار «باريسيتينيب»، ضمن البروتوكول العلاجي المستخدم في مواجهة فيروس كورونا  في مستشفيات العزل المختلفة.

وقال الدكتور محمد عبد الحكيم النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللجنة أدرجت العقار بعد أن أثبتت عدة دراسات عالمية على «باريسيتينيب» فاعليته كدواء مضاد للالتهابات لحالات كورونا الحرجة التي قد تحتاج للوضع على أجهزة التنفس الصناعي، أو الدخول للرعاية المركزة.  

وأشار النادي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن أهم ما يُميز هذا الدواء أنه يرفع نسبة الأكسجين في الدم ويُحسن أداء جهاز المناعة، مضيفًا: فائدة هذا الدواء تتعاظم عند استخدامه مع مضاد الفيروسات «ريمديسيفير».

وثمن عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قيام إحدى الشركات الوطنية بإنتاج الدواء محلياً بجودة عالية وسعر مناسب، ما يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، دون الحاجة إلى استيراده.  

وعن الجرعات العلاجية من المادة الفعالة، قال النادي، إن عقار «باريسيتينيب» يستخدم لمدة أسبوعين أو حتى الخروج من المستشفى أيهما أقرب، مشددًا على ضرورة أن يتم ذلك تحت الإشراف الطبي.  

وأكد أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تسعى إلى توفير كافة الأدوية التي تثبت فعاليتها على مستوى العالم، وأن الفترة المقبلة ستشهد إدراج عدد من مضادات الفيروسات، معربًا عن أمله في أن يتحول فيروس كورونا من وباء إلى مرض مستوطن. 

وتوقع أن تكون الموجة الخامسة للفيروس أقل حدة من الموجة الرابعة من حيث قوة الفيروس، لكنها ستشهد زيادة في عدد الإصابات، لافتًا إلى أن جميع التقارير العلمية تشير إلى أن متحور أوميكرون يتسبب في أعراض بسيطة ونسبة الوفيات منه أقل من %1". 

ودعا إلى الالتزام بأقصى درجة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضت منذ بدء انتشار جائحة كورونا، مع الحرص على تلقي اللقاحات.

يذكر أن هذا الدواء وافقت عليه أيضاً إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وهو دواء يُستخدم في الأساس لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، لكن ثبت وجود نشاط مثبط له لإنزيمات JAK1 و JAK2، قد يحتوي على خواص مُضادة للفيروسات، مثل فيروس SARS-CoV-2.

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