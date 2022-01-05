عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا.. تفاصيل

الصحة بقنا
الصحة بقنا

قالت دكتور ريم برغوث، مسئول الثقافة الصحية بمديرية الصحة بقنا: إن مبادرة حياة كريمة حرصت على وصول الخدمة الطبية  للقرى والمراكز والنجوع الأكثر احتياجاً وبعداً  عن الخدمات الطبية، وتستهدف المواطنين في هذه القرى وتقدم لهم العلاج بالمجان.

وأضاف دكتور ريم برغوث، خلال حوارها ببرنامج الآن، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن اختيار قرى الصعيد تحدد بناءً  على خطة تقدمها مديرية الصحة بالتعاون مع الجامعات  الأهلية.

وأشارت  مسئول الثقافة الصحية بمديرية الصحة بقنا، إلى أن هناك إعلانا ينشر فى القرية التى سيتوفر فيها الخدمة الطبية بالمجان، تبدأ القافلة من الساعة التاسعة صباحاً ويتم الكشف على كل المواطنين المحتاجين للخدمات الطبية داخل القرية مع صرف العلاج بالمجان لهم.

وتابعت  مسئول الثقافة الصحية بمديرية الصحة بقنا، أن هناك أكثر من 10 تخصصات منها البطنة والعظام وتنظيم اسرة وغيرها، إلى جانب توافر التحاليل والأشعات بالمجان داخل كل قافلة.

مبادرة حياة كريمة الخدمات الطبية الصحة بقنا التحاليل والأشعات البطنة والعظام

ترشيحاتنا

الأرخص بتقنية 5G لعام 2022.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A96

تصادم عدد من السيارات على الدائري الأوسطي أسفل الأوتوستراد

رغم انتشاره السريع.. الصحة العالمية: متحور أوميكرون أخف من السلالات السابقة لكورونا

تلقى 3 جرعات من اللقاح.. إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا للمرة الثانية

وزير خارجية إسرائيل يرد على نظيره الإيراني: ستخسرون المعركة.. ونظام خامنئي «متطرف»

حلم الأميرة الأفريقية.. كيروش يرفع الطوارىء داخل منتخب مصر ويحفز اللاعبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

الأهلي بلا مدرب.. شوبير يحسم الجدل حول رحيل موسيماني عن الفريق

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

الوكر في شقة بالهرم.. ضبط عصابة للاستيلاء على أموال عملاء البنوك.. تفاصيل

السعودية.. حساب المواطن يصدر توضيحا مهما بشأن دفعة يناير 2022

الصغرى 5 درجات .. غدا أجواء شديدة البرودة ليلا وضباب على الطرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

فيديو

هل مات حزنا عليها.. تشييع جثمان جد بسنت فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة|فيديوجراف

باقة ورد على شكل قلب.. حسن الرداد يوجه رسالة لـ إيمي سمير غانم

مش هتنازل.. القبض على توفيق عكاشة وتحويله للنيابة

جماعات متطرفة.. ماذا يحدث بمقابر المسلمين ببلدة إزيرلون في ألمانيا؟ | فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

اﻟﻤﺰﻳﺪ