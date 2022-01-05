إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا.. تفاصيل

قالت دكتور ريم برغوث، مسئول الثقافة الصحية بمديرية الصحة بقنا: إن مبادرة حياة كريمة حرصت على وصول الخدمة الطبية للقرى والمراكز والنجوع الأكثر احتياجاً وبعداً عن الخدمات الطبية، وتستهدف المواطنين في هذه القرى وتقدم لهم العلاج بالمجان.

وأضاف دكتور ريم برغوث، خلال حوارها ببرنامج الآن، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن اختيار قرى الصعيد تحدد بناءً على خطة تقدمها مديرية الصحة بالتعاون مع الجامعات الأهلية.

وأشارت مسئول الثقافة الصحية بمديرية الصحة بقنا، إلى أن هناك إعلانا ينشر فى القرية التى سيتوفر فيها الخدمة الطبية بالمجان، تبدأ القافلة من الساعة التاسعة صباحاً ويتم الكشف على كل المواطنين المحتاجين للخدمات الطبية داخل القرية مع صرف العلاج بالمجان لهم.

وتابعت مسئول الثقافة الصحية بمديرية الصحة بقنا، أن هناك أكثر من 10 تخصصات منها البطنة والعظام وتنظيم اسرة وغيرها، إلى جانب توافر التحاليل والأشعات بالمجان داخل كل قافلة.