بعد نجاحها في ابدأ حلمك.. مرام الزغول تشارك في عرض "أرض العزة"

تشارك الفنانة مرام الزغول، في العرض المسرحي «أرض العزة»، التي يشارك فيها مجموعة من الشباب خريجي مبادرة «ابدأ حلمك» التي أطلقتها وزارة الثقافة من قبل، للكشف عن المواهب الشابة في مجال التمثيل.

ويناقش العرض المسرحي "أرض العزة"، ما تعرضت له سيناء خلال السنوات الماضية من محاولات سيطرة من قبل الجماعات الظلامية، والتكفيرية ونجاح الجيش في القضاء عليهم، وتطهير أرض الفيروز من التكفيريين، وسيجوب العرض العديد من المحافظات، ومن المقرر أن يعرض بمسارح قصور الثقافة، وسيتم البدء في بروفاته الأيام المقبلة، بعد الاستقرار على المشاركين فيه.

وتلعب الفنانة دور والدة أحد الشهداء في أرض الفيروز الذين، استشهدوا دفاعًا عن الوطن من الجماعات التكفيرية، خلال محاولات التصدي لهم ضد أعمال التخريب التي كانوا يرتكبونها.

مشروع "ابدأ حلمك" يهدف إلى تدريب شباب الفنانين بالأقاليم وإعداد الممثل الشامل ويمتد المشروع لثلاثة أشهر بالمحافظات الثلاث.

وتبدأ المرحلة الأولى "التأسيس" لاستكشاف قدرات المتدربين وقابلية كل منهم للتطور لإخضاع إمكانياتهم الفردية للعمل الجماعي، بينما تهدف المرحلة الثانية "التطوير" لتهيئة المتدربين على استخدام ما اختبروه من مفاهيم نظرية وتدريبات عملية من أجل صياغة مقاطع مسرحية قصيرة قائمة في معظمها على الارتجال، كما تضم المرحلة الثالثة "التدريب" من خلال العروض الحية وهو ما يسمى بعروض التخرج وتهدف إلى اختبار قدرات المتدربين على استيعاب ما حصلوا عليه في الورشة.

ويهدف المشروع إلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان واحترام الاختلاف في الرأي، كما يسعى لتعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة تنتمي إلى الطبيعة الثقافية للموقع المنفذ به المشروع.

كما يعمل المشروع على تغيير فلسفة العمل بالكيانات المسرحية الموجودة بالمواقع الثقافية، وتحديث أنماط إنتاج يتماشى وطبيعة المجتمع الآن إضافة إلى اكتشاف طاقات شابة جديدة من الموهوبين وتأهيلهم للعمل بالفرق المسرحية التابعة للهيئة بالأقاليم وصولًا إلى رفع كفاءة الفرق المسرحية وتحويل تلك الفرق لفرق دائمة تعمل طوال العام بتقديمهم عروضا مسرحية تتوافق مع خصوصية كل محافظة.

يذكر أن المشروع بدأ بالتعاون بين مسرح الشباب والهيئة في مركز الجيزة الثقافي وتخرجت دفعته الأولى بحضور وزيرة الثقافة، وأقرّت تشكيل لجنة عليا للمشروع تشرف عليها بشخصها لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وتتشكل اللجنة العليا للمشروع برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وعضوية أحمد صلاح بهجت رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمشرف العام على المشروع، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان المدير التنفيذي للمشروع والمخرج أحمد طه المدير الفني، وعضوية الدكتور علاء عبدالعزيز.