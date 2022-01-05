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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لمدة 13 ساعة.. كلب يصر على إنقاذ رجل سقط وسط الثلوج

لمدة 13 ساعة.. كلب
لمدة 13 ساعة.. كلب يصر على إنقاذ رجل سقط وسط الثلوج

بشجاعة ووفاء متناهين، أنقذ كلب حياة شخص متواصلة عندما سقط وسط الثلوج في واد بمنطقة جبلية كرواتية.

وأنقذ الكلب الرجل من خلال الاستلقاء عليه لتدفئه  طوال 13 ساعة حتى وصول فرق الإغاثة، حسبما أفادت وسائل إعلام كرواتية. 

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وتعذر على عناصر الإغاثة بلوغ الرجل والحيوان بسبب الثلج والجليد والأشجار التي اقتلعتها انزلاقات التربة. 

وكتبت هيئة الإغاثة الجبلية الكرواتية عبر فيسبوك: «الصداقة والحب بين الإنسان والكلب لا حدود لهما». 


وكان جرجا بركيتش، أصيب نهاية الأسبوع الماضي إثر سقوطه من علو 150 مترا مع كلب قريبه في سلسلة جبال فيليبيت قرب سواحل الأدرياتيكي. 


وروى صاحب الحيوان لصحيفة "يوتارني ليست" المحلية أن "هذا الكلب الصغير معجزة حقيقية، لطيف ومحب وربما يحب البشر أكثر من سائر الكلاب".

وكان ثلاثة متنزهين بدأوا بصحبة الكلب "نورث" من نوع الملموت الألاسكي نزولهم عند منحدر جليدي عند حصول الحادثة قرب أعلى قمة في السلسلة الجبلية التي يناهز علوّها 1800 متر.

وقالت هيئة الإغاثة الجبلية إن نورث تكوّم على (الضحية) وقام بتدفئته، معتبرة أن هذا النموذج يعلمنا أن نعتني ببعضنا بعضًا.

  

جبلية كرواتية وسط الثلوج فرق الإغاثة الرجل وسائل إعلام كرواتية

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