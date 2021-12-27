كلب ينهش وجه مالكه و الجيران تنقذه في آخر لحظة

أصيب طفل بالغ من العمر 5 سنوات، و جدته بجروح بالغة بعد أن هاجمهم كلبهم بشكل مفاجئ أثناء احتفالهم بعيد الميلاد في استراليا.

وفقا لما نشرته صحيفة “ ديلي ستار”، فإن طفل بالغ من العمر 5 سنوات تعرض لهجوم دامي و شرس من الكلب الخاص بأسرته في صباح يوم أمس في الحادية عشر صباحا أثناء التحضير للإحتفال بعيد الميلاد.

و بحسب ما ورد في الصحيفة، فغن اليوم كان يسير بهدوء و كان الطفل الصغير يلعب مع الكلب ، إلا أن الكلب بصورة مفاجئة و قام الكلب بنهش الطفل من الجزء الخاص بالرقبة و كاد أن ينهي حياته .

و أشارت جدة الطفل انها صدمت من ذلك المشهد، و قامت سريعا لإنقاذ حفيدها من أنياب الكلب المفترس، و لكنها أصابها أيضا بجروح و لكن كانت بسيطة .

جدير بالذكر أن الجيران تمكنوا من السيطرة على الكلب فيما بعد، و لكن بعد أن أصاب أكثر من 4 أشخاص، و قاموا بإستدعاء الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين.