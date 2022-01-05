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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مرورية

لعدم تطبيق مواعيد الغلق.. تشميع ٧ ورش وتحرير ٣١ محضرا متنوعا بالبحيرة

حملات مرورية في البحيرة
حملات مرورية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما أكد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

على مساحة 625 مترا.. إقامة محطة رفع صرف صحي بالدلنجات في البحيرة

تشميع ٧ ورش وتحرير ٣١محضر متنوع  في البحيرة

وفي هذا السياق أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن الآتى:-

-  رفع ٨٠ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق الشوارع بحوش عيسى ( ميدان المحطة -  الجمهورية - ٢٣ يوليو - منطقة وسط البلد) ومصادرة ١١ شيشة.

-  رفع ١٦٩ حالة إشغال طريق مخالف بشوارع مدينة دمنهور (عبد السلام الشاذلي - الجمهورية، الكوبري العلوي- الكورنيش الطريق الزراعي - محور الليثى - طريق الشريعة - المستشفى - الجامعي) ومصادرة ١٢ شيشة، وتحرير ١٤ محضر متنوع مابين إنذار بيئي وعدم تطبيق إجراءات احترازية وغلق.

- تحرير ١٠ محاضر لعدم ارتداء كمامة ومصادرة ٨ شيش بالرحمانية.

- تحرير ٧ محاضر لعدم ارتداء كمامة بكوم حمادة

-  غلق ٧ ورش لعدم الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق برشيد.

- ٣٥ حالة إشغال طريق مخالفة  بالدلنجات و٧٠ حالة بأبو حمص.

البحيرة محافظ البحيرة تشميع ٧ ورش اللواء هشام آمنه اخبار المحافظات محافظة البحيرة

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