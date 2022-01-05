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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف المصري الكبير: تجهيز قاعات العرض الرئيسية واستقبال 55.5 ألف قطعة أثرية

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

تناول الاجتماع عدد من الموضوعات من بينها آخر مستجدات الأعمال بالمتحف، والموقف التنفيذي للأعمال الهندسية وتقدم العمل الأثري بالمتحف، وتطورات الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو.

واسُتهل الاجتماع بتقديم عرض تقديمي لخطة العمل الخاصة بتشغيل الخدمات بالمتحف وعرض الخطة المبدئية للتشغيل.

كما قام اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة بإحاطة أعضاء المجلس بما آلت إليه نسب إنجاز الأعمال في مشروع المتحف، حيث أوضح أن إجمالي نسبة إنجاز الأعمال بالموقع وصلت إلى 99%، كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، ومن التشطيبات الداخلية  بنسبة 99%، كما وصل حجم الإنجاز في تنفيذ الأنظمة الالكتروميكانيكية إلى 96%، وفي تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمين ICT  إلى 90%.

وعن أعمال تطوير المنطقة المحيطة، أوضح اللواء عاطف مفتاح أنه تم الانتهاء من الساحات الخارجية والزراعات بنسبة 98%، كما وصل حجم الإنجاز في الطرق الخارجية المحيطة إلى  92%، وفي واجهة الأهرامات لأكثر من 99%، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف مراكب خوفو بنسبة 100% و جار تنفيذ التشطيبات اللازمة للمبني، كما استعرض الحل المعماري لزيادة طاقه انتظار العربات لتصل لأكثر من ٢٠٠٠ مكان انتظار بزيادة عن المتاح حاليًا بـ ١٣٠٠ عربة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، موقف تقدم الأعمال بالعمل الأثري بالمتحف؛ حيث أوضح أنه وصل حجم الإنجاز ببهو المدخل والدرج العظيم إلى أكثر من 99% ، كما تم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة أكثر من 99%، بالإضافة إلى أنه تم وضع القطع الأثرية في 85 فاترينة عرض من 107 فاترينة عرض، والتي شملت تثبيت أكثر من 4500 قطعة أثرية من كنوز الملك الشاب.

وأضاف مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير أنه تم الانتهاء من التشطيبات الخاصة بقاعات العرض الرئيسية 96%، كما تم نقل حتي الآن أكثر من 55,500 قطعة أثرية إلى المتحف. 

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير
اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير
اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير
اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير
السياحة والاثار المتحف المصري الكبير وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني تحالف حسن علام

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