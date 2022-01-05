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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بإدراج شارع الدهشوري في خطة الرصف العام القادم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم عددا من شوارع مدينة بني سويف،حيث تابع مستوى الخدمات والمرافق والحالة المرورية ومستوى التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية المعنية.

ورافقه خلال الجولة المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، ومسؤولو المكتب الفني والتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، ومسؤولو الإشغالات والمرافق والنظافة وغيرهم.

ناقش المحافظ الحالة الفنية لبعض الشوارع، من حيث الرصف والحركة المرورية بها ، وكذا الإشغالات المخالفة والإجراءات المنفذة حيالها ، موجهاً بإعداد دراسة شاملة يشترك فيها التخطيط العمراني والطرق والمكتب الفني والمرور، لوضع حلول مرورية جذرية بمنطقة الدهشوري وميدان حارث ، باعتبارها تمثل إحدى المناطق  التي تشهد كثافات واختناقات مرورية.

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كما وجّه المحافظ بإدراج شارع الدهشوري ضمن خطة الرصف للعام المقبل ، خاصة وأن الشارع يمثل حلقة وصل حيوية داخل المدينة ، مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ محاور مرورية جديدة تحسن من حركة السير والمرور على امتداد ومداخل الشارع.

واستمع المحافظ،خلال جولته، لعدد من المواطنين الذين تقدموا بمقترحات لتحسين مستوى الخدمات بالمنطقة،وقام بعضهم بتقديم طلبات تتعلق بخدمات وبعض المعاملات الحكومية التي يريدون الحصول عليها ، حيث وجه المحافظ مكتبه لتسجيل أرقامهم والتواصل معهم وتلبية احتياجاتهم.
 

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