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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تتحدث عن والدها وشقيقها.. جانيت جاكسون تكشف تفاصيل حياتها الخاصة

جانيت جاكسون
جانيت جاكسون

تكشف النجمة العالمية جانيت جاكسون عن التفاصيل حياتها الخاصة خلال الفيلم الوثائقى والذى من المقرر أن يظهر إلى النور فى 28 يناير الحالى. 

 

وتتحدث جانيت جاكسون فى برومو العمل عن بعض تفاصيل علاقتها بشقيقها مايكل جاكسون ووالدها جو جاكسون والذى رحل بعد إصابته بمرض سرطان البنكرياس. 

ووفقا لموقع “هوليوود ريبورتر” سيتم بث الجزء الأول من فيلم “جانيت” في 28 يناير، وسيقدم نظرة عامة على حياة جانيت جاكسون ومسيرتها المهنية عبر مدة الفيلم التي تصل إلى أربع ساعات.

 

جانيت جاكسون 

وقالت جانيت جاكسون عن المشروع في مقطع الفيديو الذي يزيد مدته عن ثلاث دقائق والذي ظهر لأول مرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في يوم رأس السنة: "إنه مجرد شيء أحب القيام به".

 

وتضمن الفيلم لقطات أرشيفية حصرية ومقاطع فيديو منزلية ومقابلات مع المشاهير - مع نجوم مثل ميسي إليوت وووبي جولدبرج وماريا كاري وسيارا ، الذين شوهدوا جميعًا يتحدثون عن الأيقونة في المقطع الدعائي الجديد.

ظهر أن جانيت جاكسون تنظر إلى الوراء في طفولتها وأيامها الأولى كممثلة، وقالت: "كانت هناك أوقات لم أفهم فيها فقط المكان المناسب لي" ، مع عرض لقطات لها كأم.

فيلم وثائقي جديد يكشف أسرار حياة جانيت جاكسون

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وتطرق المقطع الدعائي للفيلم الوثائقي الذي يمتد لمسيرته المهنية إلى الحياة الشخصية والمهنية لجاكسون ، من علاقتها بوالدها الراحل جو جاكسون وشقيقها مايكل جاكسون إلى اللحظة التي اتصل فيها جاستن تيمبرليك بفريقها.

 

ولجأت جاكسون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإغلاق الشائعات التي تفيد بأنهم سيعيدون لم شملهم في مرحلة عرض الجزء الأول من الفيلم.

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