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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تموين سوهاج يكرم مواطنا تنازل عن بطاقته التموينية لصالح الدولة

مواطن سوهاجي يتنازل
مواطن سوهاجي يتنازل عن بطاقته التموينية

تنازل أحد المواطنين بمحافظة سوهاج، عن بطاقته التموينية الخاصة به لصالح الدولة، وذلك بسبب كونه غير مستحق للدعم، حسب رؤيته لذلك.

وقال عبدالملاك جاد حنا الله جريس، وشهرته ملاك العزازي، إن بطاقته التموينية بعدد 4 أفراد، وعندما رأى انه مقتدر ولا يستحق الدعم قرر التنازل عنها، ليستفيد منها شخص آخر يكون في حاجة للدعم.

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وأضاف أنه منذ فترة طويلة، يقوم بإعطاء بطاقته التموينية لشخص يكون في حاجة للدعم ويقوم بصرفها والاستفادة منها من خلال صرف الخبز والسلع التموينية  بدلًا منه، لأنه من وجهة نظره مقتدر ولديه دخل يستطيع من خلال توفير مستلزماته بعيدًا عن بطاقة التموين.

وكرم المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، المواطن السوهاجي، تقديرًا له على ما قام به عقب تنازله عن بطاقة التموين الخاصة به لصالح الدولة.

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