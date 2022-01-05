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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي: تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط قبالة ميناء الحديدة باليمن

التحالف العربي
التحالف العربي

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تلقيه نداء استغاثة من ناقلة نفط، بعد تعرضها للمضايقة المسلحة مقابل ميناء الحديدة.

وقال التحالف في تغريدة على صفحته الرسمية عبر ”تويتر“، إن هناك مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد التحالف العربي أن تنفيذ عملية قرصنة سفينة النقل البحري“روابي“، التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلق من ميناء الحديدة في اليمن.

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وقال التحالف العربي، في بيان، إن ميناء الحديدة مركز رئيس لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية.

 وأضاف أن ”الحديدة والصليف مركزان رئيسان للأعمال العدائية، وتهديد للأمن البحري“، مشيرًا إلى أنه رصد ووثق ”عملية التحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف“.

 

التحالف العربي الامارات السعودية ايران الصواريخ الباليستية اليمن ميناء الحديدة

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