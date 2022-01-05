تحذير من أمريكا وألمانيا لروسيا: التعزيزات العسكرية قرب أوكرانيا يهدد أمن أوروبا

قالت أمريكا وألمانيا، اليوم الأربعاء، إن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا يشكل "تهديدا ملحا، لأمن أوروبا وإن أي توغل في أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قال بلينكن، "ترى كل من ألمانيا والولايات المتحدة إجراءات روسيا تجاه أوكرانيا، تحديا فوريا وملحا للسلام والاستقرار في أوروبا".

وأضاف: "ندين التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، بالإضافة إلى الخطاب الروسي القاسي بشكل متزايد، بينما تحاول أن تروج لرواية زائفة عن أن أوكرانيا تسعى لاستفزاز روسيا".

وأكد أن هذا إلى حد ما يشبه الثعلب الذي يقول إنه لم يكن لديه خيار سوى أن يهاجم حظيرة الدجاج لأن الدجاج يشكل تهديدا.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية: "لقد أكدنا بشكل مشترك أن الإجراءات والأنشطة الروسية تأتي بثمن واضح، وانتهاك روسيا المتجدد للسيادة الأوكرانية سيكون له عواقب وخيمة''.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من تهديد روسي محتمل.