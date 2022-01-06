عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيس سعيد ردًا على مطالب بالإفراج عن البحيري: لا أحد فوق الدولة

قيس سعيد
قيس سعيد

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، بمحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي، مؤكدا أنه ”لا أحد فوق الدولة“، وذلك ردا على مطالب بإطلاق سراح القيادي في النهضة الإسلامية نورالدين البحيري.

وقال قيس سعيد -خلال لقاء مع عميد المحامين، بثه التلفزيون الرسمي التونسي- إنه ”لا مجال للمس من المحامين والقضاة الشرفاء“.

تونس.. قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة

تونس.. هجوم إرهابي على دورية أمنية واعتقال المنفذ

وفي لقاء ثان مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعدد من الوزراء، أكد سعيد ”حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة والقطع مع ممارسات التدخل في القضاء، وفق بيان صدر عن الرئاسة التونسية بعد اللقاء.

وشدد الرئيس التونسي على ”تمسكه بتطبيق القانون على الجميع“.

ويأتي لقاء الرئيس سعيد بعميد المحامين ورئيسة الحكومة وعدد من الوزراء، بعد دخول وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة الإخوانية نور الدين البحيري، في إضراب عن الطعام، بعد اعتقاله ووضعه في الإقامة الجبرية واتهامه بتزوير وثائق رسمية.

الرئيس التونسي تونس قيس سعيد البحيرى حركة النهضة الإخوانية حركة النهضة

موضوعات متعلقة

تونس.. قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة

تونس.. عبير موسي تدعو لتصنيف النهضة حركة إرهابية

ترشيحاتنا

جوجل يكشف المستور.. ظهور جسم غريب بشكل مفاجئ في بحيرة أمريكية

رسالة من رقم مجهول.. قصة تهديد الفنانة الراحلة مها أبو عوف بالقتل

دعاء الاستفتاح في الصلاة.. يغفر ذنوبك ويصلح حالك

ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. جهود الإمام الأكبر لنشر السلام في العالم خلال 2021

في عيد ميلاد جنات مهيد.. تعرف على صداقاتها بالوسط الفني

وفاة مها أبو عوف.. قصة منزلها المسكون بالأشباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

وفاة الفنانة مها أبو عوف عن عمر يناهز 65 عاما

"البيئة" تعلن انخفاض جودة الهواء لمدة 3 أيام

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم وتفحم 10 سيارات على الدائري الأوسطي

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

حلق أقرع.. كيف استقبل سفاح الإسماعيلية حكم القاضي بالإعدام؟

شلل مروري بسبب حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.. صور

ضباب وشوائب وبرودة .. الأرصاد تحذر من الطقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

فيديو

رانيا يوسف: حلقت شعرى مثل شيرين عبدالوهاب من قبل لهذا السبب| فيديو

رد فعل غادة عادل بعد مطالبة أولادها العودة لـ مجدى الهواري| فيديو

تعرف على قصة قتل أوسو كونان لاعب الأهلي السابق .. فيديو

كلام نهائى.. حسن الرداد ينفي شائعات انفصاله عن إيمى سمير غانم| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ