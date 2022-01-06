قيس سعيد ردًا على مطالب بالإفراج عن البحيري: لا أحد فوق الدولة

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، بمحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي، مؤكدا أنه ”لا أحد فوق الدولة“، وذلك ردا على مطالب بإطلاق سراح القيادي في النهضة الإسلامية نورالدين البحيري.

وقال قيس سعيد -خلال لقاء مع عميد المحامين، بثه التلفزيون الرسمي التونسي- إنه ”لا مجال للمس من المحامين والقضاة الشرفاء“.

وفي لقاء ثان مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعدد من الوزراء، أكد سعيد ”حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة والقطع مع ممارسات التدخل في القضاء، وفق بيان صدر عن الرئاسة التونسية بعد اللقاء.

وشدد الرئيس التونسي على ”تمسكه بتطبيق القانون على الجميع“.

ويأتي لقاء الرئيس سعيد بعميد المحامين ورئيسة الحكومة وعدد من الوزراء، بعد دخول وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة الإخوانية نور الدين البحيري، في إضراب عن الطعام، بعد اعتقاله ووضعه في الإقامة الجبرية واتهامه بتزوير وثائق رسمية.