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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برسومات فنية سيوة تستعد لاستقبال زوارها بمهرجان التمور

الأجهزة التنفيذية بسيوة وعدد من الفنيين يستعدون لمهرجان التمور

سيوة تستعد لمهرجان
سيوة تستعد لمهرجان التمور

 



اجتمع  محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة  مع أعضاء لجنة التجهيز والإعداد للمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة بحضور  أحمد علي باغي سكرتير المركز، ورؤساء القرى، والشيخ عمران فتحي كيلاني، وممثلي الجمعيات الأهلية، والإدارات التنفيذية المعنية.

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، حيث تم مناقشة الاستعدادات، والتجهيزات اللازمة لإقامة المهرجان واستقبال ضيوف الواحة، من العروض الفلكلورية التي تجسد التراث السيوي، والعروض الرياضية، والكشافة لطلبة المدارس،
و أكد رئيس مركز ومدينة سيوة على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لظهور سيوة بالشكل اللائق في ظل توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على العمل من أجل أن يكون المهرجان  معبراً عن واحة سيوة بتراثها وثقافتها الفريدة، كما تم استعراض المهام المطلوبة من كل إدارة وجهة وتوزيعها بالتنسيق بين رئاسة المركز ومحافظة مطروح.

من ناحية أخرى بمساهمة من الفنانين  شيرين جواد، منال الخولى ، وخلود الجمل ، وسمير على ، وسعيد العايدى، ومحمد سليمان انطلقت  اعمال إضفاء اللمسات الجمالية لمدخل مدينة سيوة .
وأكد   رئيس مركز ومدينة سيوة أنه في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على رفع درجة الجاهزية بسيوة لاستقبال الوفود المشاركة بالدورة الخامسة لمهرجان التمور المصرية بسيوة في الفترة من 22 حتى 24يناير الحالى تم التنسيق مع الفنانيين التشكيليين لإضافة لمسة جمالية تساهم في ظهور سيوة بالشكل اللائق حيث بداء العمل في عمل تصميمات وجداريات  مستوحاه من بيئة سيوة الثرية بتراثها وثقافتها الفريدة وطبيعتها الخلابة بالتعاون مع معهد سيوه الأزهرى.
فيما عبر الفنانيين عن سعادتهم بزيارة سيوة والمشاركة في إبراز جماليات الواحة من خلال الجداريات مؤكدا على جمال سيوة واستعدادهم للمشاركة مستقبلا في مثل هذه المبادرات .

سيوة تستعد لمهرجان التمور
سيوة تستعد لمهرجان التمور
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