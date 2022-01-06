كانت تستعد للعام الجديد.. آخر ما شاركته الراحلة مها أبو عوف على السوشيال ميديا

رحلت منذ قليل الفنانة الكبيرة مها أبو عوف بشكل مفاجيء وصادم لجمهورها ونجوم الوسط الفني.

وشاركت مها أبو عوف قبل حوالي أسبوع من وفاتها على حسابها بموقع فيسبوك تهنئة بالعام الجديد، بكلمات تعبر عن التفاؤل والأمل في الأفضل، وذلك قبل تدهور حالتها الصحية.

وكشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال أشرف زكي :" مها ابو عوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت علي إثرها المستشفي ".

أضاف أشرف زكي :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد وهي من أعراض سرطان الرئة ".

اختتم اشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتي فارقت الحياة ".



نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي ينعي الراحلة مها ابو عوف :

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.