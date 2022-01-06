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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

قصة عزت.. حلم مها أبو عوف الأخير الذي لم يكتمل

عزت ومها ابو عوف
عزت ومها ابو عوف

توفت منذ قليل الفنانة مها أبو عوف ؛ وذلك بعد صراع مع المرض ؛ حيث توقف حلمها في القيام بفيلم عن أحدث قصص شقيقها الراحل عزت أبو عوف.

وكانت الفنانة الراحلة  مها أبو عوف،  قد كشفت من قبل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج «التاسعة»، ان الأسرة كانت  تحاول تحضير فيلم عن شقيقها الراحل الفنان عزت أبو عوف: مؤكدة انه لم يكن سيرة ذاتية لكن الفيلم سيتناول إحدى قصصه».

وتطرقت إلى ذكريات عيد ميلاد شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي توفي  21 أغسطس  مؤكدة على أنها كانت أيام رائعة للغاية يحضرها الكثيرين من الأصدقاء والزملاء: «كنا بنبقى موجودين في العجمي، في شهر أغسطس، وكل الأصدقاء والأحبة والزملاء بيحتفلوا معانا.. كان حدث فني كبير».

وأوضحت أن "عزت" كان إنسانًا شديد الطيبة ويتسم بالحنية والعاطفية، ويحب أعمال الخير لأقصى درجة، وكان مُحبًا للحياة، لدرجة أن أي أموال يتقاضاها كان يستمتع بها، ووصفته بأنه كان مُبذِّرًا.

ونفت مها، ما تردّد عن أن عزت طالب قبل وفاته، بحرق كل أفلامه، ووصفت ذلك بأنها "شائعة بشعة"، مؤكدة أنه كان حزينًا للغاية لترويج هذا الأمر.


سبب وفاة مها ابو عوف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها


كشف دكتور أشرف زكي لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها أبو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال :" مها ابو عوف كانت  تعاني من مرض سرطان الرئة  خلال العاميين الماضيين ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت علي إثرها المستشفي ".

أضاف :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد  وهي من أعراض سرطان الرئة  ".

اختتم :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتي فارقت الحياة ".


أشرف زكي ينعي مها ابو عوف :

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.


وكتب اشرف زكى “ البقاء لله الفنانه الجميله مها ابو عوف ”.

وكان أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف».

اول أجر في حياتها :

وحكت الراحلة عن مسيرتها الفنية وقالت بدأت بالمشاركة في فيلم مع حسن الإمام، مضيفة "كنت أحب التمثيل منذ صغري".

 

وأضافت مها أبو عوف، في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع على قناة "الحياة"، "شاركت في عمل فني مع الفنان العملاق يوسف وهبي".

وتابعت مها أبو عوف، "مع بداية التصوير بدأت أشعر بالخوف، وبكيت وطلب يوسف وهبي من فريق العمل إيقاف التصوير، ثم طلب مني التحدث إلى الكاميرا،  وأن أحضنها".

وأكدت مها أبو عوف، "أول أجر حصلت عليه كان 150 جنيهًا، وكان مبلغا كبيرا للغاية، واشتريت به ملابس كثيرة".

وأوضحت مها أبو عوف، "لا أجلس على القهاوي على الإطلاق، ولكنني جلست على قهاوى خارج مصر، ولكنها تفتقر إلى الروح المتواجدة في المصرية".

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