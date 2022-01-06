رئيس جامعة قناة السويس يقدم التهنئة لـ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البرقية "يطيب لي أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مُنتسبي جامعة قناة السويس بخالص التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة ، راجياً الله العلي القدير أن يوفقكم و يعيده على قداستكم والإخوة الأقباط بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها وقياداتها من كل سوء ومكروه".

كما حرص "مندور"، على تهنئة الإخوة المسيحيين من أبناء جامعة قناة السويس - أعضاء هيئة التدريس، الطلاب، العاملين - معربا عن خالص تمنياته القلبية وأصدق تهانيه بهذه المناسبة، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا وعامًا مليئًا بالرخاء والتوفيق والنجاح.