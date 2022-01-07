ثويتس.. كتلة جليدية تهدد قارات العالم بالغرق

تتزايد تهديدات الاحتباس الحراري وتأثيراته طويلة المدى لارتفاع درجات الحرارة، خاصة على الأنهار الجليدية في القطبين، إذ يهدد ذوبان كتلة جليدية بإذابة أنهار جليدية عملاقة والتي بدورها ستؤدي إلى زيادة منسوب المياه حول العالم.

ووفقا لموقع “دويتش فيله” الألماني، يهدد الاحتباس الحراري ذوبان الجروف الجليدية المرتبطة بنهر ثويتس الجليدي، خاصة إذا تم تحطيمها ، يمكن أن يذوب جزء كبير من النهر الجليدي في البحر ، مما يتسبب في ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر.

عملاق الذوبان



نهر ثويتس الجليدي يعد الأكبر من نوعه في القارة القطبية الجنوبية. إذ يغطي مساحة 192000 كيلومتر مربع ، وهي تعادل مساحة المملكة المتحدة تقريبًا. يتكون ثلث النهر الجليدي من كتل جليدية كبيرة عائمة ، أو أرفف جليدية. ومع ذلك ، فإن هذه المنصات تتصدع بشكل متزايد.

الجرف الجليدي



يحذر الباحثون من أن الجبل الجليدي العظيم يمكن أن يمر بتغيير جذري. ويقول باحثون من مشروع Thwaites Glacier Collaboration الدولي ، إنه من المحتمل ، خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة ، أن يتكسر جزء من الجرف الجليدي يبلغ طوله 45 كيلومترًا ويتحطم ثم يذوب تماما.

ويمنع الجرف الجليدي حاليًا الأنهار الجليدية العملاقة من الانزلاق إلى البحر. إذا تحطمت ، يمكن أن تذوب كميات هائلة من الجليد الجليدي في الماء. يقول العلماء إن جزءًا كبيرًا من النهر الجليدي سيتفكك إلى جبال جليدية عائمة.



حدث مدمر



لن تكون هذه الحادثة الأولى من نوعها. في يوليو 2017 ، انفصل الجبل الجليدي A68 الواسع عن الجرف الجليدي"لارسين سي" في غرب القارة القطبية الجنوبية. بينما تنكسر الجبال الجليدية باستمرار ، فإن توقيت الحدث - خلال أشهر الشتاء الباردة في أنتاركتيكا - حير العلماء. إذ يعتقد الكثيرون أن الاحتباس الحراري يمكن أن يكون عاملاً.

ويداهم خطر للجروف الجليدية لشبه الجزيرة القطبية الجنوبية، وعلى مدار العشرين عامًا الماضية ، تحطمت سبع طبقات جليدية على طول شبه جزيرة أنتاركتيكا أو انحسرت بشكل كبير. وهذا يعني أن المزيد من الجليد قد ذاب في البحر ، مما تسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر.



تغير المناخ ، أو ارتفاع درجة حرارة البحر، هو المسؤول عن ذوبان نهر ثويتس الجليدي. وتسببت المياه الدافئة المتدفقة تحت الكتل الجليدية في إذابة أجزاء كبيرة من الجليد ، وتشكل كهوفًا جليدية.

يراقب العلماء التطور بدقة، وكانت قد تسارعت عملية الذوبان هذه بشكل كبير خلال الثلاثين عامًا الماضية.



يمكن مكن أن يؤدي الانهيار إلى ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر، ويمثل ذوبان نهر ثويتس الجليدي ونهر جزيرة باين الجليدي، بالفعل ارتفاعًا بنسبة 10 ٪ في مستويات سطح البحر العالمية. إذا انكسر نهر ثويتس الجليدي تمامًا ، وذاب كل جليده في الماء ، فسوف يرتفع مستوى سطح البحر في جميع أنحاء العالم بنحو 65 سم وهو معدل أعلى من الطبيعي.