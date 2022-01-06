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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد داوود يبدأ تصوير النسخة العربية من مسلسل Suits

صدى البلد

نشر الفنان أحمد داوود على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من كلاكيت النسخة العربية من المسلسل الأمريكي العالمي Suits ليُعلن بذلك بدء تصوير المسلسل، والذي من المقرر أن ينافس به في دراما رمضان 2022.

ويشارك داود في بطولة المسلسل النجم آسر ياسين، ليقدما سويًا الثنائي هارفي ومايك النسخة العربية من Suits من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مريم الأحمدي، وتحظي النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

وفي سياق آخر، كات قد صرحت الفنانة علا رشدي إلى أن أول ما لفت نظرها في زوجها أحمد داوود هو رائحته الجميلة.

من جانبه لم يدرك أحمد داوود في البداية، هوية علا رشدي بسبب مظهرها في العرض وقال: "كانت قاعدة بننطلون أسود، وتي شيرت أبيض، وقلت ايه ده دي راجل ولا ست دي".

اندلعت شرارة الحب بين علا رشدي وأحمد داوود خلال أداء عرض راقص بعنوان عنبر واحد، وقاما بأداء رقصة سالسا مشتركة بينهما.

كانا في البداية مجرد صديقين وكانت والدتها تؤكد له في كل مرة أنهما إخوات فقط لا غير، وتشدد على هذه الكلمة لكن مشاعرهما تبلورت في اتجاه الحب وهو ما عارضته عائلتها في البداية.

وأوضح أحمد داوود: "مامتها كانت بتقول إنتم إخوات إخوات، كانت شايفاني عيل صغير لسه فنان في نفسه، ولحد دلوقتي الدكتورة بتعرفني على الناس المهندس أحمد داود، موضحاً أنه اتفق مع علا رشدي على التوقف عن الكلام في الموضوع لبعض الوقت، قبل أن يرتب جلسة جمعت بين والده ووالدها، شرح لهما فيها الموقف وطلب رأيهما".

وقال أحمد داوود: "عزمونا على الغدا عندهم في البيت، كنت أنا وأهلي وكنت متوقع أن يكون في خناقة بين والدي ووالد علا ولكن الحمد لله قرينا الفاتحة".

 

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