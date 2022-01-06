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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة للدراسة في إيطاليا.. تفاصيل التقديم

صدى البلد

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المكتب الثقافى بروما أوضح أن الجامعة الإيطالية قد أعلنت عن التقدم لمنح دراسية على النحو التالى:

 

- منحة للدكتوراه فى الهندسة البيئية والمائية Sapienza Università di Roma

 

منح وزارة التعليم والجامعات والبحث الإيطالية.

- منح للدكتوراه فى مجال التنمية المستدامة جامعة بارى

- منح دكتوراه من الاتحاد الأوربى.


وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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وكانت قد اعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب الثقافى بالصين بان الأكاديمية الصينية للعلوم أعلنت عن فتح باب التقدم لديها لأكثر من 160 برنامج للحصول على درجة الدكتوراه وأكثر من 40 برنامج للحصول على درجة الماجستير باللغة الانجليزية فى مختلف التخصصات وأكثر من 200 برنامج للحصول على درجة الماجستير باللغة الصينية.


واوضحت أن أخر موعد التقديم: 31 مارس2022 بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني .
 

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

البحث العلمي وزارة التعليم العالى الاتحاد الاوربى التنمية المستدامة وزير التعليم العالي

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