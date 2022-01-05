عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي : نحتضن أفكار العلماء لتحويلها إلى منتجات تسويقية تخدم المجتمع

التعليم العالى
التعليم العالى

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة تنفذ حاليًا سياسة علمية تقوم على توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته في كافة المجالات.

 

وأضاف عبد الغفار، أنه يتم تلبية أحتياجات المجتمع من خلال احتضان أفكار العلماء ، ورواد الأعمال المصريين، والعمل على تطويرها وتحويلها إلى منتجات تسويقية تخدم المجتمع وتحقق التنمية.

 

txt

القائم بأعمال معهد بحوث الإلكترونيات: نسعى لاحتضان شباب الباحثين من الخارج

txt

البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية بروسيا الاتحادية .. تفاصيل

txt

منسق أعمال التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا: نسعى لخلق شراكات مع كيانات خارج مصر

 

وشهد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خلال عام 2021، العديد من الإنجازات لدعم ورعاية وتمويل المبتكرين والباحثين؛ لتطوير إمكانات التسويق للمنتجات أو الخدمات الجديدة وربط البحث العلمي بالصناعة، ومواكبة الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة.

 

وأكد الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حول حصاد الصندوق لعام 2021، أن الصندوق قيام بإطلاق حزمة من البرامج والمنصات الإلكترونية التي تدعم تنمية ثقافة الابتكار، وربطها بالصناعة؛ لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة من خلال خطة عمل تنفيذية تتضمن، برنامج دعم طلبة مدارس المتفوقين "STEM"، وبرنامج تسريع التسويق، وبروتوكول "طبق براءتك" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبوابة الابتكار، وندوات وورش عمل عن الابتكار، ومجلة الابتكار (نافذة الابتكار)، بالإضافة إلى منصة تواصل اجتماعي للمبتكرين والنوابغ. 

 

وأوضح أن الصندوق قام بتدشين برنامج "مركز إبداع الملكية الفكرية EiPIC "  " الموجه لدعم طلبة مدارس المتفوقين "STEM" بالتعاون مع كل من: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، ومركز العلوم والصناعة COSI)) بالولايات المتحدة الأمريكية، وبتمويل مشترك يقدمه كل من: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الصندوق، والوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID   ضمن برنامجها STESSA ؛ لتعزيز مدارس المتفوقين، واكتسابهم المبادئ والقيم الأساسية في مجال الإبداع والابتكار، كما يتيح لهم فرص التطبيق عبر آليات حماية الملكية الفكرية وريادة الأعمال، كما يعمل برنامج "مركز إبداع الملكية الفكرية " EiPIC  " على توفير فرص التواصل المباشر بين الطلاب وبين نماذج حقيقية للمبتكرين، والمخترعين، والعلماء الحاصلين على براءات الاختراع في المجالات المختلفة، ورواد الأعمال في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

 

كما ام إطلاق الصندوق برنامج تسريع التسويق؛ لدعم ريادة الأعمال التكنولوجية، وتخطي الحيز الافتراضي الذي يعيق وصول نتائج ومخرجات البحث والابتكار إلى السوق؛ بما يعزز الاقتصاد القائم على المعرفة.

 

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية والصندوق؛ بهدف تحويل براءات الاختراع إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والطرح التجاري؛ لرفع مستوى التكنولوجيا في الأسواق المصرية، والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية دعمًا لشعار "صنع في مصر".

 

وفي إطار نشر ثقافة الابتكار، أطلق الصندوق النافذة الإلكترونية؛ بهدف نشر ثقافة الابتكار والأخبار العالمية والمحلية، بحيث تكون بمثابة نافذة للمهتمين من الشباب والأطفال والنشء من عمر 4 سنوات وحتى 15 سنة، لاكتشاف النابغين، وتوجيه فكرهم إلى الفكر الابتكاري ذو الأسس العلمية السليمة.

 

ونوه إلى فتح باب التطوع للشباب الجامعي وما بعد الجامعي في مختلف محافظات مصر؛ للمشاركة في الفعاليات العلمية، والتثقيفية، والتفاعلية، حتى يصبح لدي الصندوق قاعدة كبيرة من الشباب وفريق العمل المتاح للمساهمة مع الصندوق في العديد من المهام.

البحث العلمي مدارس المتفوقين التعليم العالي وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم وزارة التعليم العالى

موضوعات متعلقة

ضمن مشروع الأقمار الصناعية المعملية.. توقيع اتفاق تنفيذي بين وكالة الفضاء وجامعة القاهرة

بعد تسليم أول 3 أقمار صناعية.. تعاون مثمر بين وكالة الفضاء والجامعات

تعاون وكالة الفضاء المصرية مع الجامعات.. تسليم أول 3 أقمار صناعية تعليمية.. ودعم الطلاب بالتخصصات المطلوبة للعمل

احصل على فرصة في المنح المقدمة من جمهورية الصين الشعبية.. تفاصيل

172 بحثًا و25 رسالة علمية.. حصاد معهد أمراض العيون لعام 2021

ربط البحث العلمي وتوجيه الأبحاث لخدمة المجتمع.. المعاهد البحثية: نسعى لخدمة أهداف التنمية وخلق شراكات مع شركات خارج مصر

منح دراسية للعام الدراسي 2022 / 2023 في جمهورية التشيك .. تفاصيل

القائم بأعمال معهد بحوث الإلكترونيات: نسعى لاحتضان شباب الباحثين من الخارج

ترشيحاتنا

شاهد.. القوات المسلحة تمظم زيارة لأبطال قادرون باختلاف للقوات البحرية

نشرة البرلمان|إجراءات جديدة للتسجيل بالشهر العقاري.. وزيادة سنوية 15% للعاملين بالقطاع الخاص

الابتزاز الإلكتروني.. الإفتاء: المبتز ومن يعاونه ظالمان مرتكبان كبيرة من الكبائر

بالفيديو.. سوني تكشف عن فيجين Vision-S 02

بعد مصرع وإصابة 9 أشخاص.. سبب حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.. صور

قتل زوجته في بيت مهجور.. الإعدام شنقا لفنان تشكيلي بالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع شخص وإصابة ٨ في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الدائري الأوسطي

الأهلي بلا مدرب.. شوبير يحسم الجدل حول رحيل موسيماني عن الفريق

النيابة التونسية تحيل راشد الغنوشي و4 مسؤولين آخرين للقضاء

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

الوكر في شقة بالهرم.. ضبط عصابة للاستيلاء على أموال عملاء البنوك.. تفاصيل

تأييد قرار شطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من المهن التمثيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

فيديو

هل مات حزنا عليها.. تشييع جثمان جد بسنت فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة|فيديوجراف

باقة ورد على شكل قلب.. حسن الرداد يوجه رسالة لـ إيمي سمير غانم

مش هتنازل.. القبض على توفيق عكاشة وتحويله للنيابة

جماعات متطرفة.. ماذا يحدث بمقابر المسلمين ببلدة إزيرلون في ألمانيا؟ | فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ