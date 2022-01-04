عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية بروسيا الاتحادية .. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية بروسيا الاتحادية والمقرر أقامتها بالمعهد المتحد للأبحاث النووية بدوبنا – روسيا فى الفترة من 1 مارس حتى 25 مارس 2022، والممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية JINR  (دوبنا – روسيا).

txt

وزير التعليم العالي يبحث مع السفير العراقي أوجه التعاون

txt

خالد عبد الغفار يبحث دعم التعاون مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

txt

استعدادا للمرحلة الثالثة.. الحدود الدنيا للكليات بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. تفاصيل النظام التقديم.. وخطوات التقديم على نظام القبول الإلكتروني الموحد

وأوضح أن ذلك ضمن الإتفاق المبرم ومشروع التعاون الدولي العلمي المشترك بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد، وهذه المنحة مقدمة لشباب الباحثين من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية وطلاب الدراسات العليا فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر، ويعد البرنامج هو أحد الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر2030.

 

بينما للتعرف على شروط التقدم للمدرسة من خلال الرابط التالى.
 

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع الهيئات البحثية المختلفة عن برنامج منح  الدكتوراه التى ترعى الطلاب الدوليين للدراسة في الجامعات الصينية في  مجال الاقتصاد والمالية  او الرياضيات التطبيقية او بحوث العمليات اوالذكاء الاصطناعي او علوم الكمبيوتر ‏.


واوضحت الأكاديمية أنها تقدم منح جامعة الأكاديمية الصينية للعلوم UCAS ومنح ANSO للمواهب الشابة برامج الدكتوراه لمدة 3-4 سنوات.

سبق أن أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية و مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM ، عن ورشة عمل دولية حول “قضايا النوع الاجتماعي في إدارة المياه في البلدان النامية والتنمية المستدامة” لمزمع عقدها خلال الفترة من  22وحتى 24 فبراير 2022( عن بعد) .

أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا طلاب الدراسات العليا البحث العلمى والتكنولوجى

موضوعات متعلقة

منسق أعمال التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا: نسعى لخلق شراكات مع كيانات خارج مصر

إنتاج وكالة الفضاء المصرية.. عبدالغفار يسلم أول 3 أقمار صناعية تعليمية للجامعات

وزير التعليم العالي: متابعة تنفيذ رؤية القيادة السياسية بربط البحث العلمي بالصناعة

هل يتم تخفيض الحدود الدنيا للكليات؟.. تعرف على موعد انطلاق المرحلة الثالثة وكيفية القبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. تفاصيل

التعليم العالي: استطعنا تحسين أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية

"الأعلى للجامعات": لا تغيير في الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بتنسيق "الخاصة والأهلية"

لمرحلة الدكتوراه.. منح مقدمة من دولة المجر للعام الدراسي 2022 / 2023

وزير التعليم العالي يبحث مع السفير العراقي أوجه التعاون

ترشيحاتنا

تشديد الاجراءات الاحترازية في المنتخب خوفا من كورونا

أستاذ قيم وأخلاق: معلمة الدقهلية أخلت بأعراف المجتمع وتستحق العقاب التأديبي..فيديو

وصلت لاتهامات بـ الدعشنة.. عندما تحولت حكاية «المعلمة الراقصة» لخناقة سوشيال

انسداد معوي.. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس البرازيل بعد دخوله المستشفى

نهاد أبو القصمان: فيديو معلمة الدقهلية جريمة ويجب معاقبة المصور.. فيديو

قبل امتحانات نصف العام.. تعرف على توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

بعد شائعة مرضه.. شقيق الزعيم: عادل إمام بخير ويستمتع بالحياة مع أحفاده

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

أحكام نهائية.. أول تصريح من طليقة توفيق عكاشة بعد القبض عليه

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

إنت تريند.. تفاصيل صادمة في تحقيقات قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المركبات متعددة الاستخدام

علاج طبي قديم.. اكتشاف أول ضمادة مصرية لعلاج الجروح داخل مومياء طفلة

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

قطع رؤوس مانيكان عارضات الأزياء .. حركة طالبان تثير الجدل| فيديو

فيديو

تجميد البويضات.. رغبة الفنانات مؤخرا وله 3 مخاطر ..فيديو

فرق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أكثر من 80 مركزا عالميا

تهنئة غير المسلمين وتنظيم النسل ومساجد آل البيت.. تصريحات أحمد عمر هاشم تسيطر على السوشيال ميديا

تخفيض ساعات العمل و4 شهور إجازة وضع.. 7 مزايا لـ المرأة بـ القانون الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ