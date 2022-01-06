مانشستر سيتي يعلن إصابة جوارديولا بفيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إصابة بيب جوارديولا المدير الفني للفريق بفيروس كورونا.

وذكر نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة بيب جوارديولا ومساعده مانويل ليلو بفيروس كورونا.

وأوضح بيان مانشستر سيتي، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل النادي وصلت إلى 21 حالة ( 14 موظفا و 7 لاعبين من الفريق الأول).

وأشار بيان السماوي، أن رودولفو بوريل سيتولى مهمة قيادة مانشستر سيتي في الرحلة إلى سويندون.

ويلتقي مانشستر سيتي مع سويندون غدا الجمعة، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في تأجيل العديد من مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي “ الاثنين الماضي” اكتشاف 94 إصابة بفيروس كورونا في الفترة من 27 ديسمبر إلى يوم الأحد الموافق 2 يناير.