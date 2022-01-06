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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: الأرصاد تُحذر من شبورة كثيفة وأجواء شديدة البرودة بالقاهرة الكبرى.. وهيئة الطرق: مفيش ميكروباصات تاني على الدائري

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من القضايا الهامة والأخبار العاجلة، والتي تهم عدد كبير من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

مفيش ميكروباصات تاني على الدائري.. هيئة الطرق: تشغيل الأتوبيس الترددي بعد 3 أشهر

 

كشف المهندس حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، معدلات تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري وإنشاء مسارات الأتوبيس الترددي، موضحًا: "واجهنا تحديات كبيرة، خاصة من أول طريق الأوتوستراد للمريوطية من ناحية الإزالات ومواجهة التحديات".

وقال المهندس حسام الدين مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إنه جار العمل على إنجاز أتوبيس ترددي، سيكون صديقا للبيئة، ويتم استخدامه من خلال محطات رئيسية على الدائري، وسيتم منع وتوقف الميكروباص العشوائي، وسيصل عدد محطات الأتوبيس الترددي لأكثر من 57 محطة.

 

الأرصاد تُحذر من شبورة كثيفة وأجواء شديدة البرودة بالقاهرة الكبرى

 

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، أجواء شتوية مستقرة على كافة مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس على كافة المحافظات.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة تكون حول المعدل الطبيعي، بسبب تأثرها بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العُليا وعلى سطح الأرض.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس فى القاهرة والمحافظات

 

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 6- 1- 2022، في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة اليوم الخميس 6 - 1 - 2022

وفيما يلى بيان بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 18 10

الإسكندرية 17 9

الإسماعيلية 18 10

الدقهلية 18 10

الغردقة 21 13

المنيا 18 7

 

بسبب حمار.. أبطال «شمس الزناتي» يتعرضون لموقف غريب في الصحراء وسوسن بدر ترويه|نوستالجيا

 

حلت الفنانة سوسن بدر ضيفة في حوار سابق، متحدثة عن مشاركتها للفنان عادل إمام في العديد من الأعمال الفنية.

وقالت سوسن بدر إنها تعتبر نفسها فنانة محظوظة، حيث كان أول مسلسل لها وهو "أحلام الفتى الطائر"، مع الفنان عادل إمام، ومحمد فاضل، ووحيد حامد، وعدد من النجوم الكبار، معقبة: "أنا كنت أصغر واحدة سناً وشكلاً وكنت أول مرة في حياتي أقف أمام كاميرا".

وأضافت الفنانة: "هما اللي ساعدوني علشان أكبر.. وعلموني حاجات فادتني لحد النهارده"، مشيرة إلى أن أول مرة تشارك فيها على المسرح كان مع الفنان عادل إمام، والفنانة رجاء الجداوي، معقبة: "ودي كانت تجربة فادتني جداً".

 

أسعار الذهب اليوم الخميس

 

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 6- 1- 2022.

أسعار الذهب اليوم الخميس 6 - 1 - 2022

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 683 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 797 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، 911 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6376 جنيها.

 

مستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائي على رأس أجندة منتدى شباب العالم.. فيديو

 

يعقد منتدى شباب العالم، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عدد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وقبل انطلاق منتدى شباب العالم، تعقد عدد من الورش التحضيرية التي تستمر على مدار يومين لمناقشة آثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الأفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة. بالإضافة إلى، تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة. فضلًا عن، استعراض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان.

 

موجة عنيفة .. استشارى أوبئة يحذر من متحور دلتا

 

قال إسلام حسين استشارى بعلم الفيروسات ، إن الوضع الوبائى فى مصر مستقر نسبيا بعد موجة دلتا ، لافتا إلى دول العالم تواجه موجة عنيفة من متحور أوميكرون .


وأوضح اسلام حسين   ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ،أن " أوميكرون " من أكثر المتحورات التى لها قدرة كبيرة على الانتشار لافتا لتكون حائط مناعى ضد كورونا لدى المواطنين وذلك من خلال التطعيمات .

 

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