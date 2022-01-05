الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وتحذر من الشبورة| فيديو

قال الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة تحذر من خطورة الشبورة الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب خلال الفترة الحالية، وقد تكون أخطر بكثير من الأمطار؛ لاستمرارها لساعات طويلة على الطرق وتكون غير مستقرة.

وأضاف "محمود شاهين" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج " صالة التحرير" على قناة "صدى البلد " أن فترة الشبورة المائية تزيد ما بين فترة الساعة الرابعة بعد منتصف الليل، حتى الساعة الثامنة صباحا، وتكون الرؤية أقل من 500 متر؛ فتكاد تكون معدومة، مشيرا إلى أن الشبورة تسببت في حوادث مروعة، خاصة على الطريق الدائري.

الأرصاد الجوية

وأشار رئيس مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الشبورة ستستمر لمدة 48 ساعة مقبلة؛ لذلك يحذرون بشدة خلال هذه الفترة، موضحا أنه لا يوجد سقوط أمطار وسيول فى الأيام المقبلة، وسيتم الانتهاء من وجود الشبورة وتصبح الرؤية واضحة .



