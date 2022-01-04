عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الضباب والشبورة والصقيع تكسو ميادين الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعيش الآلاف من أسر وعائلات محافظة الغربية صباح اليوم الثلاثاء في أجواء استمرار سوء الطقس والأجواء المناخية وشيوع الشبورة والضباب المائي في سماء المحافظة الأمر الذي أدى في التسبب في إرباك حركة قائدي السيارات والدراجات الناريه بكوب الطرق الفرعية والرئيسية نظرا للصعوبة الرؤية القائد السيارات .

أحد المدرسين.. محامي فتاة الغربية ضحية الابتزاز يفجر مفاجأة عن الواقعة.. فيديو


وتسبب سوء الأحوال الجوية والطقس في تعطل وارتباك حركة النقل والمواصلات  والطرق الفرعية بين مدن ومراكز المحافظة أهمها "طنطا _ المحلة " "زفتي _ سمنود " و"كفرالزيات _ قطور" و"السنطة _ زفتي " و"المحلة _ سمنود "بينما الطرق الرئيسية "القاهرة _ الإسكندرية الزراعي" تم الدفع بلجان مرورية للتنظيم سيرها .

كما أعطي  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  توجيهاته إلي رؤساء مجالس المدن بأهمية استمرار مراحل  أعمال رفع مياه الأمطار ر حفاظا على صالح المواطنين. 

الستات غلابة.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة فتاة الغربية.. فيديو


وشدد محافظ الغربية في توجيهاته علي أهمية رفع حالة الطوارئ والاستنفار القصوي سرعة الانتهاء من أعمال بنهاية اليوم وذلك لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد تردد مستمر للمواطنين كالمستشفيات والبنوك، حيث انتشرت معدات مجلس المدينة في كافة أرجاء المركز لكسح كافة التجمعات.

خروج ٥ مصابين.. محافظ الغربية ومدير الأمن يتابعان رفع أنقاض شركة النصر بالمحلة |شاهد

وأكد محافظ الغربية أن الوحدات المحلية مازالت تعمل على قدم وساق لرفع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظة مع استمرار رفع درجة الاستعاد القصوى بكافة الوحدات لحين انتهاء موجة الطقس وفترة أعياد الميلاد المجيد .


كما تفقد محافظ الغربية  قرية سبرباي، المنطقة اللوجيستية ومنطقة الإستاد للتأكد من شفط كافة مياة الأمطار.

محافظ الغربية الشبورة حالة الطوارئ قائدي السيارات الدكتور طارق رحمي شبورة الاحوال الجوية الطقس السيئ الطرق

موضوعات متعلقة

إنارة طريق الطالبية مطلب أهالي قرية قصر بغداد في الغربية

ترشيحاتنا

استيقظوا على صوت الزئير.. أسد يجوب شوارع الكويت ويثير رعب المواطنين

زيادة 87% عن 2020.. مليون سيارة إجمالي مبيعات تسلا في 2021

مدير الحماية المدنية: تغليظ العقوبة الحل للقضاء على عشوائية الأنشطة التجارية بالعتبة

الحضيض .. الأرض تصل إلى أقرب نقطة من الشمس اليوم

احذر.. اقتحام المزلقانات أثناء غلقها يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه

أعلى مستوى.. ارتفاع كبير بـ أسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

زغلول صغير.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول القبض على صاحب تسريب الفيديوهات

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

مش هينتهي وخطورته هتزيد في الشتا.. تخبط بتصريحات كبار العلماء حول كورونا

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

قناة مفتوحة.. التلفزيون الجزائري يحصل على حقوق بث مباريات أمم إفريقيا

ضباب وصقيع.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الأسبوع الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| شاهد لحظة ظهور عفريت في شارع خالٍ.. عروس تدخل حفل زفافها على حمار.. وامرأة تفاجأ بـ حلزون داخل وجبة من مطعم شهير

احتفالا برأس السنة.. حشود ضخمة في أحد المناطق السياحية بـ الهند| شاهد

كادت تتناوله.. امرأة تكتشف حلزون داخل وجبة طلبتها في رأس السنة| صور

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

فيديو

إحنا في رحلة.. إحالة 5 معلمين للشئون القانونية بسبب تصرف غريب | فيديوجراف

سفاح الإسماعيلية .. أبشع 5 حوادث في عام 2021

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

محارب شرس وأهلاوي صميم.. لمحات مضيئة من حياة إبراهيم حجازي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ