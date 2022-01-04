الضباب والشبورة والصقيع تكسو ميادين الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

يعيش الآلاف من أسر وعائلات محافظة الغربية صباح اليوم الثلاثاء في أجواء استمرار سوء الطقس والأجواء المناخية وشيوع الشبورة والضباب المائي في سماء المحافظة الأمر الذي أدى في التسبب في إرباك حركة قائدي السيارات والدراجات الناريه بكوب الطرق الفرعية والرئيسية نظرا للصعوبة الرؤية القائد السيارات .



وتسبب سوء الأحوال الجوية والطقس في تعطل وارتباك حركة النقل والمواصلات والطرق الفرعية بين مدن ومراكز المحافظة أهمها "طنطا _ المحلة " "زفتي _ سمنود " و"كفرالزيات _ قطور" و"السنطة _ زفتي " و"المحلة _ سمنود "بينما الطرق الرئيسية "القاهرة _ الإسكندرية الزراعي" تم الدفع بلجان مرورية للتنظيم سيرها .

كما أعطي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته إلي رؤساء مجالس المدن بأهمية استمرار مراحل أعمال رفع مياه الأمطار ر حفاظا على صالح المواطنين.



وشدد محافظ الغربية في توجيهاته علي أهمية رفع حالة الطوارئ والاستنفار القصوي سرعة الانتهاء من أعمال بنهاية اليوم وذلك لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد تردد مستمر للمواطنين كالمستشفيات والبنوك، حيث انتشرت معدات مجلس المدينة في كافة أرجاء المركز لكسح كافة التجمعات.

وأكد محافظ الغربية أن الوحدات المحلية مازالت تعمل على قدم وساق لرفع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظة مع استمرار رفع درجة الاستعاد القصوى بكافة الوحدات لحين انتهاء موجة الطقس وفترة أعياد الميلاد المجيد .



كما تفقد محافظ الغربية قرية سبرباي، المنطقة اللوجيستية ومنطقة الإستاد للتأكد من شفط كافة مياة الأمطار.