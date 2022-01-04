أحد المدرسين.. محامي فتاة الغربية ضحية الابتزاز يفجر مفاجأة عن الواقعة.. فيديو

كشف المحامي عبدالله أبو المجد، محامي فتاة الغربية ضحية الابتزاز وخطيب شقيقتها، أنهم تقدموا ببلاغ للنيابة العامة.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الشابين المتسببين في فبركة الصور هاربان"، مردفا: "الصور المفبركة تم تداولها على الإنترنت".



وأشار: "إحنا صدقناها، بس هى انتحرت ومستحملتش الضغط"، كاشفا أن والد الفتاة له أربعة أبناء متوفيين.



وأوضح المحامي عبدالله أبو المجد، محامي فتاة الغربية ضحية الابتزاز، أن أحد المعلمين تنمر عليها وقال لها: "إنتي بقيتي التريند رقم واحد أكتر من شيماء"، معقبا: "بمجرد معرفة الأسرة الواقعة انتحرت الفتاة".