مفيش ميكروباصات تاني على الدائري.. هيئة الطرق: تشغيل الأتوبيس الترددي بعد 3 أشهر

كشف المهندس حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، معدلات تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري وإنشاء مسارات الأتوبيس الترددي، موضحًا: "واجهنا تحديات كبيرة، خاصة من أول طريق الأوتوستراد للمريوطية من ناحية الإزالات ومواجهة التحديات".

وقال المهندس حسام الدين مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إنه جار العمل على إنجاز أتوبيس ترددي، سيكون صديقا للبيئة، ويتم استخدامه من خلال محطات رئيسية على الدائري، وسيتم منع وتوقف الميكروباص العشوائي، وسيصل عدد محطات الأتوبيس الترددي لأكثر من 57 محطة.

وأضاف: "مش هيكون هناك مكان تاني للميكروباص، والمسار الترددي هيكون معزول ومحدش هيدخل فيه، وسيتم البدء في الأتوبيس الترددي خلال 3 أو 4 أشهر من الآن".