هيئة الطرق: أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي قيد الدراسة

أكد المهندس حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أنه جار العمل على تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري وإنشاء مسارات الأتوبيس الترددي.

وقال المهندس حسام الدين مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إنه جار تنفيذ منظومة ITS لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.

وعن أسعار التذاكر وتشغيل المحطات، أوضح أن أسعار التذاكر قيد الدراسة، وكل محطة ستتضمن توقيتات محددة لزمن الوصول والانطلاق.

وفيما يتعلق بتقاطع الطريق الزراعي بالدائري، قال إنه سيتم الانتهاء منها خلال شهرين من الآن، خاصة في ظل الكثافة المرورية الضخمة في تلك المنطقة.