خبير يكشف مفاجأة عن الطريق الدائري الأوسطي

قال الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق و المرور بجامعة عين شمس، إن حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الدائري الأوسطي، مؤلم، ولكن هذه المنطقة حدث بها من قبل حادثتين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن وضع الطريق هندسيًا لا يوجد به مشكلة، ولكن الطريق عندما تنزل يحدث ميل للسيارة، ولذلك سائق السيارة من الممكن أن يكون يسير لأول مرة على الطريق.



ولفت إلى أن الطريق يحتاج إجراءات تأمينية، ويكون هناك ضبط لـ السرعات، وكشف أنه يسير على هذا الطريق، معلقًا :" كنت ماشي مخالف على 120 و اللى جنبي كان ماشي على أكثر من كده ووصل لـ 200".



وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك محطة رسوم فى هذه المنطقة، أو يكون هناك لجنة مرورية، أو يكون هناك كاميرات لرصد السرعات.



وأوضح أن الطريق به 5 حارات و الجميع يسير بـ سرعات عالية ولذلك تحدث مثل هذه الحادثة.

