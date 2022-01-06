استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 6- 1- 2022.

أسعار الذهب اليوم الخميس 6 - 1 - 2022

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 683 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 797 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، 911 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6376 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية في مصر

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية في مصر، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة في أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.