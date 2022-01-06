الصفقة الرابعة .. الإنتاج الحربي يعلن التعاقد مع محمود القط

أعلن نادي الانتاج الحربي التعاقد مع محمود القط لاعب فريق الداخلية لمدة ثلاث سنوات بداية من الانتقالات الشتوية الجارية .

ويعد القط ثالث صفقات فريق الانتاج الحربي بعد التعاقد مع أحمد صفوت والذي ينهي تعاقده مع فريق طامية نهاية الموسم الجاري وبعد ينضم للإنتاج وضم اشرف بخيت حارس مرمي فريق بور فؤاد

وافتتح الإنتاج الحربي صفقاته الشتوية بضم ضياء قنديل قادما من نادي الداخلية .

جاء ذلك في حضور شريف شعبان مدير الكرة بنادى الانتاج الحربي ووكيل اللاعبين.

ويحتل فريق الإنتاج الحربي، المركز الثانى عشر في جدول ترتيب مسابقة دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة برصيد ١٤ نقطة.