ميرنا نور الدين تنعى الراحلة مها أبو عوف



نعت الفنانة ميرنا نور الدين وفاة الفنانة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض.



وكتبت ميرنا نور الدين عبر صفحتها على انستجرام قائلاً: "لاحول ولاقوة الا بالله استاذة مها ابو عوف في ذمة الله"

تنتمى الفنانة الراحلة مها ابو عوف لأسرة فنية عريقة، حيث إن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت فى بداية مشوارها مع شقيقاتها فى فرقة الفور إم الغنائية التى أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت فى بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية والمسرحية والإذاعية التى لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكنى أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار".



وشاركت مها أبو عوف فى كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى فى عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد" وكان آخر أدوارها من خلال مسلسل "الحرير المخملي" الذى عرض شهر سبتمبر الماضى من بطولة مصطفى فهمى وداليا مصطفى.

