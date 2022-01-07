عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أسبوع الحوادث.. انقلاب أتوبيس وونش على طريق السويس السخنة|فيديوجراف

حوادث الطرق
حوادث الطرق

يبدو أنه أسبوع الحوادث، فعقب حادث طريق الدائري الأوسطي بأقل من 24 ساعة وقع حادثين آخرين على طريق السويس - العين السخن حيث انقلب أتوبيس بالركاب، بالإضافة إلي انقلاب ونش في حادث آخر منفصل.

حادثي طريق السويس - العين السخنة 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 45 مواطنا في حادث انقلاب حافلة ركاب (الأتوبيس) والتي وقعت في وقت سابق اليوم الخميس عند طريق (السويس - العين السخنة)، ووفاة مواطنين اثنين في انقلاب "ونش" بمحافظة السويس، وذلك في حصر مبدئي لأعداد ضحايا الحادثين.

حادث طريق الدائري الأوسطي 

كشفت النيابة العامة عن تكرار وقوع الحوادث المرورية بمحل الواقعة، التي شهدت أمس الحادث المروري بالطريق الدائري الأوسطي اتجاه الجيزة -بدائرة حلوان-، وذلك من سابق تلقيها إخطارات بها نتيجةَ حجبِ زاوية الرؤية في المنحنى الذي وقع عنده الحادث.

وناشدت النيابة العامة، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، المختصين بالانتقال لمعاينة هذا الموقع وبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكدت النيابة العامة استقصاءَها في تحقيقاتها الخطأ الذي قد ينسب إلى المتهم من تجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ سيره بهذا المنحنى، ومدى تأثير ما أُشير إليه من حجب الرؤية على المتهم أثناء قيادته لبيان مسئوليته الجنائية عن الحادث.

وقالت النيابة العامة، إنها أخطرت بوقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي اتجاه الجيزة -بدائرة حلوان- باصطدام سيارة نقل تجرّ مقطورة بثلاث عشرة سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به.

وأوضح البيان أن السيارة المتسببة في الحادث اندفعت بسرعة وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها -اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا- ووفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لعلاجهم.
وأفاد البيان بأن النيابة العامة انتقلت لموقع الحادث لمعاينته، وللمستشفيات لمناظرة جثمان المتوفى وسؤال المصابين واستجواب المتهم المتحفظ عليه.

وقررت النيابة العامة ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمهندسين الفنيين لمعاينة مسرح الحادث والسيارات المشتعلة به بيانًا لسبب اندلاع الحريق بها، وحصر تلفياتها وبيانها، وعرض المتهم المتسبب في الحادث على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه موادَّ مخدرة من عدمه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

طريق السويس حادث طريق السويس اسد العين السخنة ونش اتوبيس

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مها أبو عوف

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

إحنا في رحلة.. إحالة 5 معلمين للشئون القانونية بسبب تصرف غريب | فيديوجراف

مادي ومش بينفذ وعوده .. فاتن موسى تكشف سبب خلافاتها مع مصطفى فهمي

فيديوجراف.. تصادم أكثر من سيارة بسبب الشبورة.. وهذه نصائح المرور

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

فيديوجراف| نهاية الأرض حدث كبير ينتظره العالم قادم من الفضاء

وهم وكلام فارغ.. شاهد رد علي جمعة عن توقعات السنة الجديدة

ترشيحاتنا

دعاء يوم الجمعة ووقت ساعة الإجابة فيه.. مكتوب ومؤثر

حكم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة.. هل يسقط فريضة الصلاة؟

عشاق الدفع الرباعي .. جيب جراند شيروكي 2022 في السعودية |صور

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 7-1-2022

السوبر الإماراتي.. الجزيرة يواجه شباب أهلي دبي

إسرائيل تمنع السفر إلى كازاخستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

غدا .. فصل الكهرباء عن 6 مناطق بـ دسوق في كفر الشيخ

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

محرز يحتفل بزواجه من تايلور وارد وفق الشريعه الإسلامية ..صور

حفاظا على حالته النفسية .. ويجز يعلن اعتزال الحفلات مؤقتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

أسبوع الحوادث.. انقلاب أتوبيس وونش على طريق السويس السخنة|فيديوجراف

فيديو جراف.. ما قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة بالجن؟

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ