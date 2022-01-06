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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«أحببتُها رغمًا عني».. رواية سارة معاذ في معرض الكتاب

صدى البلد

صدر حديثا عن دار مسار للنشر والتوزيع، رواية "أحببتُها رغمًا عني"، للكاتبة سارة معاذ، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري.

ومن أجواء الرواية

“وقعت (سلمى) في غرام (عادل) جارها، منذ الطفولة، وعندما تقدم لخطبتها كادت تطير من السعادة، (عادل) الذي تخرج في الكلية الحربية، ويعمل بجهة أمنية شديدة السرية والخطورة، كان شابا وسيما مفتول العضلات، له طبع هادئ، قادر على امتلاك قلبها دوما، حتى بعد سنوات زواجهم الأربع، لم تفقد حبها له، كانت تعشقه كل يوم أكثر من ذي قبل، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

فقد تم اتهام (عادل) بتهمة الخيانة العظمى، والعمالة لصالح منظمة تجسس دولية، على يد زميله (مراد)، وتم قتل (عادل) وهو يحاول الهرب على مرأى ومسمع من (سلمى) التي كادت تفقد صوابها، ليكون مقتله لغز أكبر يُضاف للقضية ولكن السيئ لم يكن قد بدأ بعد.

فتجد نفسها تحت حماية الضابط (مراد)، الذي تكرهه أكتر من الشيطان نفسه، ذلك الرجل الفولاذي القاسي، لتبدأ فصل جديد من حياتها مع ذلك الرجل.

ولكن هل يمكن أن تغير وجهة نظرها في (مراد)؟ وتصدق عن (عادل) ذلك الاتهام المروع؟ أم تظل مشاعر الكراهية هي المحرك الرئيسي لتصرفاتها وتحاول الانتقام من (مراد)؟ أم يحمل القدر مفاجآت أخرى؟!”.

سارة علي معاذ، ولدت بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، فبراير 1987، حاصلة على بكالوريوس علوم قسم كيمياء جامعة المنوفية عام 2007، وحاصلة على دبلوم عام في التربية عام 2019.

 

المعرض يشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، في الدورة الجديدة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، باختيار القاعات الكبرى لإقامة الأنشطة.

سارة معاذ دار مسار للنشر والتوزيع معرض القاهرة الدولي للكتاب أحببت ها رغم ا عني منظمة تجسس دولية

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