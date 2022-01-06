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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين رئيس وعايدة رياض تنعيان مها أبو عوف: هتوحشينا قوي

مها ابوعوف
مها ابوعوف

 


نعت الفنانة ياسمين رئيس وفاة الفنانة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض.


ونشرت ياسمين صورة للفنانة مها ابو عوف عبر صفحتها على انستجرام وعلقت قائلة:  "الله يرحمك يا مها فعلا قلبي وجعنى هتوحشيني قوى "

كما ودعت عايدة رياض صديقتها مها ابوعوف وكتبت علي صغحتها بموقع انستجرام"البقاء لله وفاة الفنانة مها ابوعوف ادعولها فضلا وليس امرا ربنا يرحمنا جميعا كانت فنانة جميلة جدا وبتحب الخير كل الناس ربنا يرحمك يا حبيبتي ويصبرنا ويصبر اسرتك"

تنتمى الفنانة الراحلة مها ابو عوف لأسرة فنية عريقة، حيث إن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت فى بداية مشوارها مع شقيقاتها فى فرقة الفور إم الغنائية  التى أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت فى بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية والمسرحية والإذاعية التى لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكنى أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار".


وشاركت مها أبو عوف فى كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى فى عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد" وكان آخر أدوارها من خلال مسلسل "الحرير المخملي" الذى عرض شهر سبتمبر الماضى من بطولة مصطفى فهمى وداليا مصطفى.

 

 

 

 


 

جنازة الفنانة مها أبوعوف رحيل مها ابوعوف الفنانة عايدة رياض الفنانة ياسمين رئيس وفاة الفنانة مها ابو عوف بعد صراع مع المرض

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