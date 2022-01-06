هل نفقة الأولاد المحكوم بها تبرئني أمام الله؟ .. الأزهر يجيب

حكم النفقة على الأبناء.. هل نفقة الأولاد المحكوم بها تبرئني أمام الله؟.. سؤال ورد إلى موقع صدى البلد من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

هل نفقة الأولاد المحكوم بها تبرئني أمام الله؟

وقال الشيخ أحمد نصر الدين، عضو الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك أمور يستطيع من خلالها الزوجين سواء أكانوا في طريقهما للطلاق أو انفصلا بالفعل أن يتعلمونها من خلال وحدة "لم الشمل".

ولفت عضو الفتوى إلى أن النفقة على الأب واجبة شرعاً، وهذا الانفاق على قدر الاستطاعة لقوله تعالى :" لينفق ذو سعة من سعته"، مشيراً إلى أن القاضي يحكم بموجب ما أمامه من الأوراق والتي قد يكون فيها تدليس من جانب الأب فيحكم القاضي بألف جنيه على سبيل المثال واحتياجات الطفل تفوق ذلك والأب يستطيع عليه أن يسد تلك الاحتياجات.

وبين أن الجزء المعنوي فهو يحتاج لدورة تأهيلية خاصة لكل من الزوجين بعد الانفصال كي يتمكنوا من تربية أبناء أسوياء.

حكم النفقة على الأبناء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول: ما حكم النفقة على الأبناء؟

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النفقة تجب على الآباء في حال أن كان الأبناء صغار أو في مراحل التعليم، أو كانوا مرضى أو غير قادرين على الإنفاق ووالدهم مستطيع، مشيراً إلى أنه في حال كان لهم مال يكفيهم أو متزوجين فلا نفقة واجبة عليه.

حكم النفقة على الأبناء

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النفقة واجبة على الأب، ولا يجوز له التهرب منها طالما أنه قادر على النفقة، والابن غير قادر على الكسب.

وأوضح « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حكم الأب الذي يتهرب من نفقة ابنه شرعًا؟» عبر فيديو على صفحة الإفتاء الرسمية بموقع « فيسبوك» أن النفقة واجبة طالما الابن ما زال في مراحل التعليم المختلفة، أو تخرج من الجامعة ولكن هناك معوقات تمنعه من إلحاقه بالعمل والتكسب كوجود مدة تدريب قبله مثلًا .

وأضاف مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء: أو كان الابن يبحث عن عمل، أو ملتحقًا بالجيش إلى غير ذلك من الأسباب المنطقية؛ فلا يجوز للأب أن يتخلي عن أبنائه أو يمتنع عن النفقة عليهم مع القدرة.