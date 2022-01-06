فرق متنقلة لتحصيل متأخرات وحدات بورسعيد السكنية للتخفيف عن المواطنين

أعلنت محافظة بورسعيد، عن استمرار عمل الفرق الخارجية لتحصيل متأخرات الوحدات السكنية فى جميع الأحياء ، وتكثيف الفرق الخارجية خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية، وذلك للمرور يوميا بالمناطق السكنية لتحصيل الإيجارات للتخفيف علي المواطنين بعدم الحضور للحى.

وأشارت محافظة بورسعيد إلى أن فرق العمل مكونة من موظف شباك يستخدم جهاز التابلت، والذي يحتوي علي كافة البيانات الخاصة بالوحدات السكنية بالحى والجهات الحكومية فضلا عن محصلين بماكينات من وزارة المالية للتحصيل الإلكتروني وموظفي الحجز الاداري و أعضاء من الحوكمة والمتابعة بالمحافظة.

وناشدت محافظة بورسعيد المواطنين بسداد المتأخرات الإيجارية للوحدات السكانية، وذلك حتى يتثنى للمحافظة الاستخدام الأمثل لهذه الموارد فى استكمال المشروعات التنموية والخدمية التى تشهدها بورسعيد فى كافة المجالات.

وفى سياق آخر استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أعضاء مجلس النواب الدكتور محمود حسين،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والأستاذ حسن عمار ، وأعضاء مجلس الشيوخ الدكتور عاطف علم الدين والأستاذ عادل اللمعي، وذلك فى إطار اللقاءات التي تعقد بشكل دوري بين المحافظ وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ولتقديم التهنئة لمحافظ بورسعيد بمناسبة العام الميلادي الجديد.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة أعضاء مجلس النواب والشيوخ، داعيا أن يكون العام الجديد محملا بالخير والتنمية والرخاء من أجل الدولة المصرية، وأن تثمر كافة الجهود والتعاون لما فيه الصالح للمواطن من أبناء بورسعيد.

وناقش المحافظ مع النواب أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، مستعرضا مستجدات الأعمال فى المشروعات الجاري تنفيذها ببورسعيد بعدد من المجالات.

لافتًا إلى أن العلاقات بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ تقديم كامل الدعم لأى أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة