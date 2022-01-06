أجواء السعادة والفرحة بالمنيا.. مسلمون يهنئون الأقباط بعيد الميلاد

حرص العديد من المسلمين بالمنيا على الذهاب إلى المطرانيات والكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد بجميع المدن والقرى ومشاركة الأقباط في الاحتفالات داخل المطرانيات والكنائس في جو من السعادة والفرحه بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقام الأساقفة والمطارنة بجميع المدن والقرى بترأس قداس العيد وسط فرحة وبهجة من المشاركين، بعودتهم للكنائس والمطرانيات بعد جائحة وباء كورونا ووسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط المطرانيات والكنائس وأماكن العبادة القبطية، لتأمين الاحتفالات، ووضعت الأجهزة الأمنية حواجز أمنية، ومرورية، وأغلقت عدد من الشوارع المحيطة بأماكن العبادة القبطية.

من جانبه شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على القيام بإعمال النظافة والإنارة بمحيط دور العبادة القبطيه والحدائق والمتنزهات، للاحتفال بالعيد.

يشار إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قال خلال كلمته من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، حيث يقام قداس عيد الميلاد المجيد: "خلينى أقولكم إن البلد بلدنا كلنا تسعنا كلنا، وأحنا موجودين في بيت من بيوت ربنا.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته : "اللى حامى البلد دى ربنا سبحانه وتعالى".