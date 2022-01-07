إطلالة مميزة للنسخة دودج دورانجوهيلكات RT PLUS 2022 .. صور

تواصل شركة دودج من تالقها داخل الاسواق العالمية للسيارات، هبر باقة مميزة من الاصدارات القوية والمتنوعة، ومنها النسخة دودج دورانجوهيلكات RTPLUS 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

الاداء الفني للسيارة دودج دورانجوهيلكات RT PLUS 2022

دعمت السيارة دودج دورانجوهيلكات RT PLUS 2022 بمحرك ثماني الاسطوانات "هيمي" V8، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 265 كيلووات اي 360 حصانا، و 390 رطل/قدم، اي ما يعادل 529 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل حركة ZF مكون من 8 سرعات.

وتضم السيارة دودج دورانجوهيلكات RT PLUS 2022 باقة من مواصفات الحماية والأمان مثل، خاصية دعم الفرامل، وبرنامج التحذير عند مغادرة المسارات، ومثبت السرعة التكيفي، بالإضافة إلى نظام رصد ومتابعة النقاط العمياء، وباقي القدرات القياسية التابعة لمنظومة الأمان مثل الوسائد الهوائية وبرامج المكابح عالية الأداء .

إلى جانب عدة ترقيات ومنها بطانة من جلد الغزال، وفرش للمقاعد من جلد نابا الفاخر، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 19 مكبر صوتي طراز Harman Kardon، مع عدد 4 الوان للطلاء الخارجي مثل أوكتان الأحمر، وDestroyer الرمادي، بالإضافة إلى أبيض Knuckle، واللون الأسود DB Black.

اسعار السيارة دودج دورانجوهيلكات RT PLUS 2022

ومن المفترض أن تبدأ النسخة القياسية من دودج دورانجوهيلكات RT PLUS 2022 بقيمة قدرها 56.420 دولار امريكي، إلى جانب اصدارات اخرى تعتمد على ترقيات اخرى.