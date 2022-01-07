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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحث مصري: اللقاء بالدكتور مجدي يعقوب كان بمثابة حلم

محمد عبد العزيز مع
محمد عبد العزيز مع الدكتور مجدي يعقوب

تحدث الدكتور محمد عبد العزيز، الباحث المصري الفائز بجائزة الابتكار عن الروبوتات الطبية، عن الصورة التى تجمعه بالجراح العالمي مجدي يعقوب، وقال إن :" حلم أم أقابل الدكتور مجدي يعقوب، و أن اللقاء به كان بالصدفة" معلقًا :" اللقاء بالدكتور يعقوب كان بمثابة الحلم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه ذهب للمصافحة، و كان هناك أطباء مع الدكتور مجدي يعقوب، واحدهم، قال :" دى شباب مصر".

ولفت إلى أن هذه الكلمة من الطبيب الذى كان يقف مع الدكتور مجدي يعقوب أسعده.

خصص برنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، فقرة خاصة عن الباحث المصري الذى فاز بجائزة دولية فى الابتكار عن روبوتات آمنة لمساعدة الأطباء فى علاج المرضي.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز، الباحث المصري الفائز بجائزة الابتكار عن الروبوتات الطبية، إنه خريج هندسة من الجامعة الألمانية عام 2014، موضحًا أنه فى آخر عام قام الدكتور إسلام خليل، أستاذ مساعد فى الجامعة، كان مهتما بـ مجال الروبوتات فى الطب بمساعدته وهو من فتح له الطريق لهذا العلم.

وكشف أن الابتكار يجعل الأطباء قادرين على التحكم فى العملية من بُعد ويساعد فى توفير الأمان لهم.

وأضاف خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر، أن الروبوت الذي اخترعته ليس إنسانًا آليًا بالمعنى التقليدي ولكنه جهاز طبي متقدم يستخدم في العمليات الجراحية.

ولفت إلى أن الطبيب يتحكم فى الجهاز من بعد،  ويتكون من قطعتين، واحدة يعمل بها الطبيب والأخري تذهب لـ المريض وتنفذ الأشياء المطلوبة.

وأشار إلى أن الابتكار الذى توصل له مختلف عن الموجودة حاليًا، مؤكدًا "هناك تطوير كبير".

 

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