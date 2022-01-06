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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي RS Q8 تتحدى منحدرات جبال الألب الوعرة | فيديو

أودي RS Q8 تتحدى
أودي RS Q8 تتحدى منحدرات جبال الألب الوعرة | فيديو

بسبب التسلسل الهرمي الذي وضعته مجموعة فولكس فاجن المالكة لعلامة أودي الألمانية وعلامة لامبورجيني الإيطالية، ستظل سيارة أودي RS Q8 إلى الأبد في ظل سيارة لامبورجيني أوروس، وهذا لا ينتقص من حقيقة أن سيارات الدفع الرباعي الألمانية متعددة الاستخدامات تعد واحدة من أفضل السيارات التي يمكن شراؤها مقابل ما يقرب من نصف الأموال التي يتم دفعها في السيارة الإيطالية.

نشرت قناة Auditography مقطع فيديو مصور لسيارة أودي  RS Q8 المطلي بطلاء Java Green المذهل، ويأخذنا مقطع الفيديو في جولة إلى المناظر الطبيعية الرائعة الموجودة في جبال الألب الساحرة.

تضمنت جلسة التصوير في كاونرتال بالنمسا أيضاً تسجيل مقطع فيديو باستخدام Audi RS Q8  بينما كانت تصل إلى ما يقرب من 3000 متر (10000 قدم) فوق مستوى سطح البحر، وحتى لو لم تكن السيارة هي الأفضل في فئتها، فليس هناك ما ينكر أن كل شيء من حولها يستحق الوقت، وإذا كنت هنا من أجل سيارة Hulk-spec SUV أي السيارات السريعة متعددة الاستخدامات، فهناك اختبار تسارع في نهاية الفيديو، حيث تتسارع السيارة من الثبات حتى سرعة 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) خلال ثلاث ثوانٍ ونصف فقط.

نظراً لكونها سيارة مقدمة من Audi Germany ، فهذا يعني أن RS Q8 تم تصنيعها للسوق الأوروبية، وهو ما يفسر سبب كتم صوت العادم في محرك V8 الكبير، وتم تجهيز مجموعة نقل الحركة بسعة 4000 سي سي مزود بشاحن تيربو مزدوج بفلتر جسيمات بنزين للامتثال للوائح الانبعاثات الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي. 

التسلسل فولكس فاجن أودي الألمانية لامبورجيني الإيطالية آوروس أودي RS Q8

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