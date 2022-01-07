صورة الأسد (ميسي) تثير الجدل.. و المدربة دهب الحلو تكشف التفاصيل

خصص الإعلامي شريف عامر خلال حلقة اليوم، فقرة خاصة للحديث عن الأسد النائم ميسي، فى سيرك فاتن الحلو وذلك بعد إثارة الجدل و حملات المقاطعة.



وقالت المدربة دهب الحلو، إن ما نشر على السوشيال ميديا بشأن الأسد النائم غير صحيح، مؤكدة أن الأسد أغلق عينه من الضوء فقط، لكن لا يوجد أسد ينام وهو واقف.



وأضافت خلال مداخلة ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الأسد ميسي فى مرحلة الشباب، وهو يبلغ من العمر 7 سنوات.



ولفتت إلى أن هناك حملات طبية تتم على الحيوانات بشكل مستمر، " كل أسبوع فى لجنة طبية" وأكدت أن لديها 9 أسود، ويأكلون فى اليومين 200 كيلو لحوم.



وتابعت :" لا أحد يعذب الأسد كما يتردد، وأن جدها بعد وفاته بـ أسبوع مات الأسد الذى كان يدربه ويربيه، فعائلة الحلو معروفة بحبها للحيوانات".



كما تدخلت دينا ذو الفقار الناشطة في مجال حقوق الحيوان، وقالت :" أى رسالة ثقافية موجودة فى السيرك.. ايه اللى بنعلمه لـ الأطفال فى السيرك".



وتابعت :" مصر تحضر لـ مؤتمر التغير المناخي، والحفاظ على الحياة البرية، وفى نفس الوقت نرسل رسالة ثقافية غير صحية لـ الأطفال".



وأوضحت أنه لا تتوافر أبجديات احتياجات الحيوان داخل السيرك، وأن وضع الأسود داخل الأقفاص الحديدية في السيرك غير مقبول.



ولفتت إلى أن السيرك يختلف تمامًا عن حديقة الحيوان التى يعد دورها تثقيفيا وتعلم الحيوان، وأن الحيوانات فى الحديقة تكون فى مساحات واسعة وليت فى اقفاص مستمرة".

وكشفت أن العالم أكتشف أن السيرك لا يوصل أي رسالة ثقافية، وقمة فى القصوة، وأكدت أن هناك 27 دولة بالعالم قامت بوقف السيرك، الذى يستخدم الحيوانات.

