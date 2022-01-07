إيمان عبدالغني: بدايتي كانت بالأوبرا المصرية قبل اشتراكي في The Voice

خصص الإعلامي شريف عامر خلال حلقة اليوم، فقرة خاصة للحديث مع المطربة إيمان عبدالغني، و المايسترو ماجد سرور وحديث خاص عن آلة القانون.. وإزاي يتوظف في كل الأغاني.



وقالت المطربة إيمان عبدالغني، إن بدايتها كانت بالأوبرا المصرية قبل اشتراكها في The Voice.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أنها سعيد بكونها بنت من بنات الأوبرا المصرية.



ولفتت إلى أنها دخلت The Voice، من خلال دار الأوبرا المصرية، و الجميع فى البرنامج كان يعلم ذلك، معلقة :" أعتز بمشاركتى فى The Voiceرغم انمائى للآوبرا".



وأشارت إلى أنها تحب أغانى الطرب و الأغانى القديمة رغم حلمها بأن يكون لها أغانى كثيرة لها، وأنها مهما عملت أغانى لها ستوضع أغاني من الزمن القديم.



كما قال المايسترو ماجد سرور، إن آلة القانون، توضع على القدم، وبداية التعليم، تكون على وضعه، على القدم، ولكن بعد ذلك يتم عمل تصميم قطعة خشبة توضع عليها.



ولفت إلى أن القانون يتم توظيفه في كل الأغاني، وبالخبرة يتم التنفيذ.